Guvernul anunță scumpiri majore din 2024. Cât va fi impozitul la un apartament de două camere

Anul 2024 este aproape, iar Guvernul anunță scumpiri majore. Românii trebuie să se aștepte la o majorare a taxelor și impozitelor începând cu 1 ianuarie 2024.

Pentru Noul An, Guvernul anunță scumpiri uriașe. Românii vor fi nevoiți să scoată mai mult din buzunare atât la taxe și impozite, cât și în magazine.

Guvernul anunță scumpiri majore de la 1 ianuarie 2024

Românii nu primesc o veste tocmai bună la final de an. Guvernul a anunțat scumpiri majore la impozite. Pentru casă, mașină sau teren, românii vor plăti cu aproape 14% mai mult decât în 2023.

Specialiștii susțin că aceste scumpiri sunt efectul inflației din anul 2022 și îi avtizează pe români că se vor observa în toate aspectele vieții cotidiene.

Pe lângă taxe și impozite, românii vor plăti mai mult și pentru alimente pe care vor să le pună pe masă, potrivit ObservatorNews.ro.

Cât va fi impozitul la un apartament de două camere

Începând cu 1 ianuarie 2024, toate dările la stat se vor scumpi. Acestea vor crește cu 13,8%, ceea ce reprezintă cea mai mare scumpire din ultimii ani.

Pentru un apartament de două camere, românii vor fi nevoiți să achite un impozit de peste 240 de lei, conform sursei menționate mai sus.

„Pentru o garsonieră, impozitul creşte de la 144 de lei, la 180 de lei pe an. În cazul unui apartament cu două camere taxele ajung la peste 240 de lei iar pentru unul cu 3 camere, mai bine de 350 de lei pe an. Iar dacă aveţi o locuinţă mare, un apartament cu 4 camere, atunci impozitul pe an va depăşi 500 de lei”, precizează Andreea Milea, reporter Observator.

Și cei care dețin mașini vor resiți în buzunar scumpirile atât de la pompă, cât și a impozit. Impozitul la mașini va crește în funcție de puterea motorului. Astfel că, pentru un autovehicul cu o capacitate cilindrică de 1.600 de centimetri cubi, impozitul va crește cu 24 de lei în 2024.

„Dacă aveţi o maşină cu o capacitate cilindrică de 2.000 cm cubi majorarea impozitului aproape că nu se va simţi dacă achitaţi taxa în primele 3 luni ale anului, atunci când primiţi o bonificaţie de 10%. Asta inseamnă că veţi plăti in plus doar 5lei, adică 216 lei pentru un an intreg. În caz contrar, dacă achitaţi taxa după 31 martie veţi plăti un impozit majorat de 240 de lei pe an pe aceeaşi maşină”, mai adaugă Andreea.

Analistul economic Adrian Codîrlașu susține că: „Vor fi creşteri de taxe care afectează coşul de consum, adică vom avea creşteri de acciză inclusiv la combustibil.”

Deși majorările sunt pentru toată țara, în unele regiuni edilii locali au stabilit majorarea la alte praguri. De exemplu, în Oradea impozitele au fost majorate doar cu 7%. În timp ce, în Timișoara, Monica Ivan, reprezentant al primăriei Timișoara, precizează că: „Pentru masini, pt cele sub 1600 cm cubi va exista o diferenţă de 10 lei, pt masinile mai puternice proprietarii vor plăti cu 40-45 lei în plus. Pentru masinile hibrid se păstrează reducerea de 100%.”