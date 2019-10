Imagini scandaloase pe Aeroportul Otopeni. Ce face un angajat cu bagajele pasagerilor - Video

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a solicitat directorului Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB) să ia măsuri în privinţa companiei de handling Globeground, după apariţia unui filmuleţ în care se vede cum un angajat al acesteia aruncă bagajele călătorilor, iar banda este blocată de un troller.

„Ce vedeţi în acest filmuleţ este o confuzie care s-a făcut foarte mult timp vizavi de autobuzele care preiau pasagerii, vizavi de bagajele care ajung într-o stare rea la pasageri, vizavi de întârzieri. Şi tot timpul toată lumea a spus: este de vină ba TAROM-ul pentru întârzierea curselor, ba aeroportul, că nu-i merg benzile, ba că nu sunt aere condiţionate în autobuzele care preiau pasagerii şi aşa mai departe. Ce vedeţi aici, este o firmă de handling. Firma de handling, practic, are contract şi prestează servicii pentru firmele de aviaţie care zboară şi pentru aeroporturi.

Noi aici avem firma Globeground, una dintre cele cinci firme de handling care lucrează pe Aeroportul Otopeni. O firmă unde de altfel sunt acţionari şi TAROM şi CNAB (...) Am discutat cu domnul director de la aeroport şi l-am rugat să vină directorul acestei firme Globeground să îmi spună şi mie de ce se întâmplă aceste lucruri, un bagaj care rămâne în picioare blochează banda, iar apoi 20-30 de minute banda rămâne blocată, de ce întârzie autocarele care trebuie să preia pasagerii de la aeronave câte 30-40 de minute şi astfel pasagerii îşi pierd conexiunile.

L-am chemat să îmi spună de ce nu semnează actul adiţional care i-a fost dat de aeroport prin care i se impun anumite reglementări europene, în sensul că să avem aer condiţionat în autocare, să avem destui şoferi care deservesc autobuzele. Domnul director al firmei Globeground nu a putut să vină la întâlnire spunând că are foarte multă treabă şi are alt program”, a spus Cuc, într-o conferinţă de presă organizată duminică la sediul ministerului.

Ministrul a arătat că după un zbor la Timişoara, chiar el stat în avion aşteptând să fie preluat de autobuz şi le-a explicat celorlalţi pasageri că de vină este firma de handling.

„Inclusiv eu m-am întors de la Timişoara, după ce am efectuat o vizită pe şantiere. Am stat cu pasagerii în avion şi am încercat să le explic oamenilor că nu e vina aeroportului, ci a unei firme private, care încasează bani de la aeroport şi TAROM”, a susţinut acesta.

Sursa video: Antena 3