Influenceriță, în lacrimi după ce a fost amendată într-un mijloc de transport în comun din Capitală. Momentul a fost filmat |VIDEO

O tânără influenceriță a relatat pe rețelele de socializare un moment jenant dintr-un mijloc de transport în comun. Iată care spune că este motivul pentru care a primit amendă.

Ira este o tânără studentă care se ocupă și cu crearea de conținut. Aceasta povestește pe rețelele de socializare momente din viața sa, precum și alte lucruri.

Ea s-a mutat în București în urmă cu o lună pentru a studia. Viața în Capitală s-a dovedit a fi mai grea decât se aștepta, primele săptămâni lăsând-o în lacrimi.

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O tânără influenceriță a izbucnit în lacrimi după ce a fost amendată într-un mijloc de transport în comun

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Orașul nou, traficul, oamenii pe grabă și primele zile la cursuri sunt un bagaj emoțional și fizic destul de greu de dus. Bucureștiul este un oraș extraordinar pentru viața socială pe care o oferă, pentru oportunitățile profesionale și culturale, însă nu este tocmai prietenos cu nou-veniții.

Ira a aflat asta pe propria piele. Tânăra a povestit cum a luat amendă dintr-o neînțelegere.

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„Prima dată în viața mea am plătit amendă, astăzi, de 80 de RON, chiar dacă eu în fiecare dimineață îmi cumpăr acel carnet pentru 24 de ore. Zilnic dau câte 8 lei pentru transport, dar ascultați de ce am primit amendă”, a spus tânăra în filmare.

Aceasta a continuat să explice de ce a primit amendă, de fapt:

„Când am arătat biletul meu au spus că: <<A, nu sunteți din România? E clar, trebuia să vă informați.>>

Nu știam că trebuie să-l validez și că validarea înseamnă să te apropii de chestia aia și să apeși ceva.

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Pur și simplu, eu de 80 de RON puteam să-mi cumpăr abonament pe toată luna. Nu o fac pentru că lângă casa mea, acolo de unde îmi cumpăr eu acest bilet, nu poți lua abonament.

Mi s-a spus acolo că eu trebuie să plec ori la Piața Rahova, ori la Unirii. Dar asta e foarte departe și de unde stau eu, și de la facultate și eu nu reușesc, efectiv, pentru că facultatea se termină foarte târziu, eu deja fac două ore până acasă, și începe foarte devreme.

Deci eu nici dimineața, nici după nu prea pot, pentru că nu pot să ajung acasă când e întuneric. Ieri am ajuns când era întuneric și mie mi-e frică.

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Astăzi o să merg și o să-mi iau pentru că nu mai vreau să plătesc în fiecare zi câte 8 lei. Nu este convenabil deloc. Dar mi-e așa de ciudă, pentru că totuși am plătit amenda, pe când eu am achitat pentru drum”, a relatat ea întreaga întâmplare.

Tânăra studentă nu este din București și mărturisește că prima lună de la venirea sa în Capitală nu a fost tocmai ușoară, iar această întâmplare a făcut-o să răbufnească în lacrimi. Amenda primită pentru că nu a înțeles că trebuie validat chiar și biletul pe care ea îl cumpăra zilnic, a fost doar pictărura care a umplut paharul.

„Am explodat, efectiv”, a mai spus tânăra. „Eu la cât am plâns luna asta în București n-am mai plâns niciodată în viața mea!”

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Tânăra a mai postat pe rețelele de socializare reacții la experiența sa în București. Aceasta se plânge de aglomerația din trafic, de numărul mare de persoane și de faptul că în urma activităților zilnice ajunge foarte târziu acasă: „Nu îmi place”, concluzionează ea.

„Viața în București mi-a mai dat o lovitură azi, deci luna asta efectiv mă simt violată emoțional”, a scris ea pe InstaStory.

Ira a tras concluzia că este nevoie să se informeze mult mai bine de acum înainte: „Morala vieții: informează-te mereu foarte bine, Ira, aici fiecare detaliu contează.”