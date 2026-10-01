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Influencer de fitness din România vorbește despre cum a luat Salmonella fără să mănânce nimic crud. Care au fost simptomele

Un influencer de fitness din România a povestit pe rețelele de socializare că s-a infectat cu Salmonella și a dezvăluit ce simptome a avut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 11:17 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 11:50
Influencer de fitness din România vorbește despre cum a luat Salmonella fără să mănânce nimic crud. Care au fost simptomele | Captură Instagram
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Influencerul a ajuns în spital, după ce s-a infectat cu Salmonella. Prin intermediul unui clip postat pe contul personal de Instagram, el a povestit că, inițial, a crezut că a făcut o toxiinfecție alimentară și spune că nu știe de unde a contactat bacteria.

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Ce simptome a avut bărbatul după ce s-a infectat cu Salmonella

Influencerul de fitness a vorbit despre simptomele care au apărut într-un timp foarte scurt. Potrivit relatării sale, starea lui s-a deteriorat brusc, după un antrenament care decursese normal.

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După ce, inițial, a simțit o stare de slăbiciune, au venit și simptomele mai grele. Pe lângă febră, influencerul a avut mai multe episoade de diaree apoasă și a vârsat.

El a precizat că nu știe de unde a luat bacteria, însă sfătuiește pe toată lumea să aibă o igienă riguroasă a mâinilor și să spele bine fructele și legumele.

„Ziua cinci în spital, Salmonella. M-ați tot întrebat de la ce am luat, dacă am băut ouă crude, ce s-a întâmplat. Nu, nu am băut. Nu știu de la ce am luat, însă ceea ce vă pot spune este care sunt și au fost simptomele. Mi se pare incredibil cât de rapid mi s-a putut degrada starea. Așa brusc.

Joi, la ora trei, am făcut un antrenament pentru partea superioară a corpului. A mers super bine și la șapte seara am simțit brusc o senzație... O stare de asta de lispă de energie, forță... Joi noaptea am avut febră. Am avut cinci episoade de diaree cu apă. Am și vărsat, apoi n-am mai vărsat, a trecut si febra complet, însă au continuat episoadele de diaree.

Vineri am avut undeva pe la șase-șapte scaune pe zi. Vineri spre sâmbătă am avut cinci, noaptea. Așa că sâmbătă la prânz m-am decis să vin la spital să mă internez și să mi se facă investigații. Inițial, am crezut că este o toxiinfecție alimentară, dar, uite, ce bine că m-am internat, că s-a aflat că este Salmonella.

Și, din câte am înțeles, mai trebuie să stau două-trei zile, deci, în total, șapte zile la spital. Mă bucură faptul că fetele mele sunt în regulă și că n-au prins și ele, că ar fi fost groaznic. Nu vă pot spune de la ce am, pentru că nu știu, dar ceea ce vă pot spune este că e destul de nașpa și spălați-vă mereu pe mâini. Spălați fructele, legumele, alimentele. Multă sănătate!”, a relatat acesta pe contul personal de Instagram.

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