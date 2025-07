O tânără admisă la Medicină a ajuns pe lista celor respinși. Cum s-a întâmplat și ce răspuns a primit: „Am simţit că...” | VIDEO

O tânără admisă la Medicină a trăit coșmarul oricărui student. Iată prin ce situație a trecut.

Anisia Durbac are 18 ani și era fericită de rezultatul obținut la admiterea la Facultatea de Medicină din Constanța. Visul ei însă s-a sfărâmat din cauza unei neglijențe.

Ce răspuns a primit tânăra admisă la Medicină după ce s-a trezit pe lista respinșilor

Anisia Durbac a dat admitere la Medicină la Universitatea Ovidius din Costanța și a fost admisă cu media 9.19, la fără taxă. Tânăra a fost în culmea fericirii, gândindu-se că se va pregăti pentru cariera dorită. Anisia s-a înscris online, în perioada 16-17 iulie, cum era anunțat pe site-ul instituției de învățământ, urmând să depună documentele fizic ulterior la secretariatul Universității.

Cu toate acestea, o neglijență i-a dat toate planurile peste cap.

Conform unei surse, fără a anunța candidații, înscrierile au fost devansate cu o zi, iar Anisia a fost trecută pe lista respinșilor.

„Am simţit că mi-a fugit pământul de sub picioare. Repede am formulat un e-mail în care le-am explicat că am avut o situaţie şi nu am putut să mă prezint fizic să mă înmatriculez, şi că voi veni a doua zi, adică pe 17”, a declarat tânăra.

De asemenea, tânăra menționează că reprezentanții instituției ar fi spus că au anunțat-o printr-un email, însă aceasta susține că nu a primit. Anisia a primit doar un apel telefonic, la care nu a putut răspunde.

„Doamnele mi-au spus: «Noi v-am trimis un email pentru această situaţie, pentru înmatriculare». Şi eu le-am spus: «Nu mi-aţi trimis niciun email». Singurul mijloc de contact a fost un apel la ora 19:23, pe care eu nu l-am putut recepţiona. Şi chiar dacă l-aş fi putut recepţiona, eu nu aveam cum să ajung într-o jumătate de oră până la facultate”, a relatat Anisia.

Anisia Durbac nu este singura tânără aflată în situația respectivă.

„Mie nu mi se pare un lucru normal, având în vedere că eu, cu o medie de 9.19, n-am putut să-mi asigur un loc din cauza unei neglijenţe de-ale lor. Pentru mine a fost un şoc foarte puternic”, a completat tânăra.

Părinții tinerei sunt foarte revoltați, dat fiind că știu cât de mult a învățat fiica lor pentru a intra la Medicină, dar și câte sacrificii au făcut ei pentru ca tânăra să-și îndeplinească visul.

„Am rămas privind în gol, pe uşi închise, pentru un copil care a muncit extraordinar de mult. Ea era deja admisă, cu o medie de 9.19, la fără taxă. Noi am crezut că locul este definitiv, că se vor respecta datele de înscriere care erau și sunt încă pe site”, a spus Dana Durbac, mama Anisiei.

Deși pe site-ul oficial al Universității, la Calendarul de admitere pentru sesiunea iulie 2025, programul este cel cunoscut de studenți, în anunțurile noi, făcute în data de 14 iulie 2025, programul de înmatriculări apare schimbat.

Reprezentanții Universității nu au dat încă vreun răspuns în cazul de față.