Invenție la Cluj ! Elevii unui liceu au inventat un senzor care își schimbă culoarea în funcție de calitatea aerului

Carla Todoran, elevă la Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca a declarat că senzorul va trimite notificări în aplicația IT ori de câte ori constată o scădere a calității aerului într-o încăpere, pentru a avertiza utilizatorul să deschidă geamul.

„Echipa Reboot a Liceului Teoretic <Avram Iancu> a prezentat proiectul <Clair> cu care a obținut locul întâi la concursul derulat de Asociația <Descoperă-ți pasiunea în IT>. Am dezvoltat un senzor de monitorizare non-stop a calității aerului, însoțit de o aplicație IT, după ce am efectuat un studiu într-o clasă a școlii din care rezultă că un copil, pe parcursul unei zile, elimină dioxid de carbon, CO2, cât ar umfla 220 de baloane, ceea ce ar însemna 6.600 de baloane într-o clasă. Un nivel prea ridicat de CO2 și de alte substanțe din aer induce elevilor stări de amețeală, reduce capacitatea creierului de a funcționa la parametri maximi, astfel că am decis să facem acest senzor care să semnaleze scăderea calității aerului sub o anumită limită. Senzorul, sub forma unui norișor alb, trimite notificări în aplicația IT aferentă ori de câte ori constată o scădere a calității aerului în sala de clasă, avertizând utilizatorul că trebuie să deschidă geamul”, a explicat Carla Todoran.

Invenția a fost prezentată la concursul organizat de către Asociația „Descoperă-ți pasiunea în IT”, desfășurat la Cluj-Napoca. Au participat 170 de liceeni din județele Cluj, Bihor, Sibiu, Mureș, Brașov și Maramureș, care au dezvoltat diverse aplicați, cum ar fi în medicină, agricultură, turism, educație sau confortul și siguranța cetățeanului.