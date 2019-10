ISU, explicații despre noile imagini de la tragedia din Colectiv! „Nu am ordonat nimănui să ascundă aceste imagini. Nu au fost cerute punctual”

În cadrul conferinței de presă a vorbit și colonelul Orlando Șchiopu. El a precizat că „nu a văzut filmul”, la nivelul ISU București Ilfov.

„Din ceea ce știu el, până la acest moment filmul nu s-a văzut la nivelul ISU București Ilfov. De la momentul Colectiv eu am mai rămas in conducerea inspectoratului până pe 24 noiembrie. Eu am părăsit funcția, am avut un proces si am câștigat. în ceea ce mă privește, s-a dovedit că eu nu am avut nicio atribuție în cadrul Inspecției de prevenire”, a declarat el.

Parchetul General a anunțat, joi, că procurorii care au făcut ancheta privind incendiul de la Colectiv nu au avut la dosar înregistrarea video făcută publică joi şi nici nu au ştiut de existenţa ei. Procurorii au cerut, joi, ISU, această înregistrare video, ce a fost făcută public de Libertatea.