Italianul care a adus coronavirusul în România demontează declarațiile autorităților! Noile mărturii ale bărbatului schimbă tot: „Ce vânătoare? Ce petrecere? Nu mai credeți tot ce auziți!”

Sonia Simionov, reporter Observator: Ştiţi că, în România, un om cu care v-aţi fi întâlnit, la vânătoare, a fost depistat pozitiv?

Italianul care a adus coronavirusul în România: Dar noi nu am fost la nicio partidă de vânătoare. Am auzit că se vorbeşte despre aşa ceva, despre vânătoare, dar eu nu am fost la nicio vânătoare. Eu am stat acasă , tot timpul, cu febră. Am fost în localitate să plătesc taxele, da? La Drăguţeşti. Aşa că, am avut foarte puţin contact cu oamenii.

Sonia Simionov, reporter Observator: Poate celălalt bărbat italian să se fi întâlnit cu el?

Italianul care a adus coronavirusul în România: Celălalt italian a făcut testul şi este în regulă. Este negativ. El e în Italia.

Sonia Simionov, reporter Observator: Când aţi ajuns în Italia aţi fost la o petrecere de karaoke?

Italianul care a adus coronavirusul în România: Ce karaoke? Nu am fost la niciun karaoke.Nu mai credeţi tot ce auziţi. Eu am ajuns la aeroport, am mers acasă, am mers puţin la restaurant şi am plecat acasă foarte repede. Asta sâmbătă după amiază. Iar duminică nu am ieşit din casă deloc.

Sonia Simionov, reporter Observator: Unde să fie confuzia?

Italianul care a adus coronavirusul în România: Cine a ieşit pozitiv poate a venit la mine la restaurant, pentru că este o persoană pozitivă care e relaţionată cu karaoke-le. Cineva ar fi venit la noi să cânte, a infectat vreun microfon. e posibil să fie cineva din Milano sau...

Sonia Simionov, reporter Observator: Când a fost depistat pozitiv acest băiat de care spuneţi?

Italianul care a adus coronavirusul în România: A fost găsit pozitiv azi dimineaţă, nu sâmbătă. Noi karaoke facem în fiecare sâmbătă. Aceasta este confuzia care se face acum.