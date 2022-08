Josef Kappl, fost membru Phoenix, mesaj tranșant după ce Nicu Covaci a anunţat că va cânta la nunta lui George Simion

George Simion s-a căsătorit religios în după-amiaza zilei de 27 august 2022, iar slujba a fost urmată de o serbare câmpenească. La acest festival a acceptat invitația de a cânta trupa Phoenix, fapt care l-a deranjat pe un fost membru.

Josef Kappl i-a îndemnat pe oameni să nu asocieze numele trupei Phoenix din 1970 cu trupa de acum. Fostul membru al trupei Phoenix s-a declarant mândru de ce a realizat în urmă cu 50 de ani și rușinat de activitatea grupului condus de Nicu Covaci în prezent. Kappl a afirmat că pentru el Phonenix nu mai există ca trupă.

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns!!! De aceea vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace “leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui! Dar nu mi-e rușine, ci sunt mândru de cele realizate atunci! Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate! Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata “șiră a spinării” au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine NU!”, a tranmsis Josef Kappl pe contul său de Facebook, publicând și o imagine alb-negru cu trupa din 1970.

Nunta anunlui în politică. George Simion și Ilinca s-au cununat religios

George Simion și aleasa inimii lui, Ilinca, au avut parte de cununia religioasă, la o zi după cununia civilă. ÎPS Teodosie și alți preoți au oficiat slujba sub ochii mulțimii de invitați.

Mireasa lui George Simion a purtat o rochie simplă, albă, cu un voal lung, mâneci lungi și umerii goi, iar George Simion a purtat la nunt asa un costum popular.

George Simion organizează o nuntă-festival în județul Vâlcea

George Simion s-a cununat civil cu Ilinca pe data de 26 august 2022, iar în cursul zilei de 27 august 2022 are loc nunta câmpenească, la care sunt așteptați mii de nuntași.

George Simion a dezvăluit recent că întregul „proiect” l-a costat 12.000 euro până în prezent. Liderul AUR a explicat că acești bani provin din donaţii sau sunt cadou de la naşii lor.

