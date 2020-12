Klaus Iohannis anunță regulile de Crăciun și de Revelion. Cum se vor desfășura sărbătorile de iarnă în plină pandemie de Covid-19

Ele trebuie respectate. Există dispozitive suplimentare organizate de Ministerul de Interne pentru cei care nu înţeleg vorba bună – vor avea surpriza neplăcută să fie amendaţi. Restricţiile, repet, nu sunt doar aşa, ca să fie, şi respectarea lor este obligatorie. Cred totuşi că majoritatea românilor înţeleg rostul acestor restricţii, înţeleg rostul măştii, rostul distanţării", a spus șeful statului potrivit news.ro.

"Dacă vreţi să vă fie bine, staţi acasă cu familia", spune Klaus Iohannis

Președintele României atrage atenția asupra faptului că, deși numărul bolnanavilor de coroanvirus este ținut sub control până la acest moment, nu este cazul să ne culcăm pe o ureche pentru că vin sărbătorile, ba chiar trebuie să fim la fel de responsabili așa cum am fost până cum pentru că "nu am scăpat de pandemie".

"Toate acestea sunt pentru a ne proteja de boală. Este foarte clar şi este foarte clar un lucru pe care îl observăm pe zi ce trece: aceste măsuri sunt corecte. Cu toţii vedeţi datele care se comunică zilnic oficial. Nu am scăpat de pandemie. Avem în fiecare zi mii de persoane care s-au infectat, însă numărul, de la o zi la alta, nu mai este în creştere, cum, din păcate, a fost, de exemplu, în noiembrie.