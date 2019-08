Leacul lui Arsenie Boca pentru numeroase boli! Se face din doar trei ingrediente

Arsenie Boca, îndrăgit de creștini și cunoscut ca fiind părintele Ardealului, a lăsat credincioșilor în timpul vieții sale nu doar numeroase rugăciuni, ci și numeroase leacuri extrem de utile pentru minte și corp.

Leacul părintelui Arsenie Boca pentru boli. De multe ori, părintele Arsenie Boca recomanda leacuri străvechi, pe lângă perioadele de post și rugăciune. Unei bătrâne cu probleme de văz i-a recomandat „apa vie” sau seva pe care o picură via, primăvara – să o strângă și să-și pună diminețile, cu pipeta, câteva picături în ochi. Unei alte femei, cu pietre la fiere, i-a recomandat un leac având la bază o plantă numită „limba cerbului” sau „năvalnic”.

Se mărunțesc frunzele de limba cerbului și se pun, împreună cu coji de portocală, într-un tifon curat, care se leagă. Se pune această „bocceluță” într-un vas și se toarnă deasupra apă fiartă. Se pune un capac și se lasă 5-7 minute, se scot plantele din vas și se bea călduț, cu înghițituri mici. Se va bea acest ceai, timp de 2-3 luni, dimineața și seara.

Leacul părintelui Arsenie Boca pentru boli . Ceaiul de limba cerbului, în timp, zdrobește pietrele de la fiere până le transformă în nisip, care mult mai ușor se elimină.

Deși este în principal folosită pentru problemele biliare, cercetătorii arată că această plantă are acțiune colagogă, favorizând evacuarea bilei în duoden. Planta de Limba Cerbului sub forma de infuzie are numeroase aplicatii atat ca uz intern cat si ca uz extern.

Leacul părintelui Arsenie Boca pentru boli . Datorita efectului sau astringent, aceasta vindeca bolile pulmonare, degajeaza caile respiratorii, ajuta expectorarea si calmeaza tusea.

Tot infuzia de Limba Cerbului trateaza si cazurile de diaree acuta manifestate in combinatie cu episoade de febra.

Pentru uz extern, Limba Cerbului se foloseste pentru vindecarea ranilor si pentru curatarea scalpului de seboree.

Sursa: https://ortodoxia.me