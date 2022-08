Mai mulți tineri au devastat un apartament închiriat în stațiunea Mamaia, iar proprietarul a văzut dezastrul pe TikTok

Proprietarul apartamentului devastat a povestit pentru Observator că a deschis TikTok-ul înainte de culcare și a văzut un videoclip cu apartamentul devastat.

„La ora 01:00 noaptea încercam să mă bag şi eu la somn şi zic, hai să stau 2 secunde pe TikTok. Şi am văzut filmarea, fix... Am recunoscut că e apartamentul închiriat de noi cu o zi înainte” a povestit bărbatul.

Când a văzut imaginile, bărbatul e mers direct la secția de poliție din Mamaia.

„Am sărit în pantaloni, am luat un taxi, am fost fix la Poliţia Mamaia. Am sunat turiştii la 02:00 noaptea, i-am rugat să coboare. Am găsit ce vedeţi şi dumneavoastră. Două canapele rupte, o mizerie de nedescris, scaunele cu fundul în sus, prosoape pe jos, totul aruncat. Deci, un dezastru incredibil”, a povestit bărbatul.

Pentru că nu aveau mandat, polițiștii nu au intrat în apartament. Oamenii legii i-au spus proprietarului ca a doua zi, dacă sesizează nereguli, să depună o plângere:

„Turiştii au zis: noi nu vă permitem să intraţi. Poliţia le-a confirmat că au dreptul să nu ne primească, urmând ca a doua zi dimineaţă să zică: dacă dvs. consideraţi că nu e în regulă apartamentul veniţi şi faceţi o plângere. Poliţia nu le-a adresat lor niciun cuvânt, nicio mustrare. Mi s-au adresat doar mie, rugându-mă să fiu mai calm. Dacă cineva poate să fie calm când intră cineva pe propietatea lui şi o distruge, atunci îl invit eu să fie calm”, a povestit bărbatul.

Proprietarul a declarat că tinerii au înercat să repare câte ceva înainte de a place și pe lângă banii de chirie au lăsat 300 de lei, înainte de plecare:

„Pentru reparaţii mi-au lăsat 300 de lei pe care i-am fiscalizat şi urmează să vină un nene aici să repare ce se mai poate repara”, a spus proprietarul care deocamdată nu a depus plângere, iar tinerii nu au fost identificaţi.

Vecinii i-au văzut pe tineri și au recunoscut că erau destul de euforici în ziua în care au devastat apartamentul.

„Nu e ceva normal. E prostia părinţilor. Să-ţi dea prea mulţi bani pe mână şi să zici că n-are nimic dacă am stricat. Lasă că vine mama şi plăteşte”, a declarat un tânăr.

Nu este prima oară când se întâmplă astfel de situații. De Revelion alți tineri au devastat o vilă din București.

