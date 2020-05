Lovitură pentru milioane de pensionari. Majorarea punctului de pensie ar putea fi mult mai mică decât s-a anunțat: „Iau în calcul acest scenariu”

Ce festivaluri și concerte vor fi interzise, în România, pe toată durata verii! Ministerul Culturii, informații de ultimă oră

EXEMPLU: Un pensionar care are 0,7 puncte de pensie, are un venit lunar de 885,5 lei. În urma majorării cu 10% a punctului de pensie, ar urma să primească 973 de lei, pe lună, adică cu 88 de lei în plus.

Mai multe detalii, în materialul video de mai sus, din Antena 3.