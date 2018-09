E dezastru. Cea mai mare gafă a a manualelor acum a apărut: „Nu știm când le vom primi!”

Elevii de la Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau” din Timişoara, cu predare în limba germană, au primit manuale în limba română din care să înveţe în noul an şcolar. Directorul unităţii spune că manualele în limba germană au început să fie traduse foarte târziu.

Directorul Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau” din Timişoara, Elena Wolf, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, că sute de elevi înscrişi în clasele II – VII au primit, la începutul noului an şcolar, manuale în limba română, deşi unitatea de învăţământ este una cu predare în limba germană.

Decizia a fost luată pentru că de abia în vară s-a început traducerea manualelor în limba germană, care urmează să fie distribuite elevilor pe măsură ce vor ajunge în judeţul Timiş, după ce vor fi tipărite.

“În vară, când s-au făcut comenzile, pe lista de comenzi au fost doar manualele în limba română. În concluzie, decât să rămână copiii fără niciun manual, am comandat manualele în limba română. Între timp, de la 1 septembrie, au început să apară listele cu manualele traduse, rând pe rând, şi de ieri (n.r. joi) au început să apară şi în depozitul Inspectoratului Şcolar Timiş manualele traduse în limba germană. Nu toate, ele vin rând pe rând, pe măsură ce se traduc, şi în concluzie copiii urmează să le primească pe cele în limba germană în măsura în care ele vin de la edituri traduse. Noi aşteptăm la toate disciplinele să vină manuale în limba germană, nu ştim în ce măsură sunt traduse la toate disciplinele. Deocamdată, a venit manualul de Consiliere la clasa a V-a şi Matematica la clasa a VI-a traduse, urmează să vină Fizică, Biologie, Geografie şi la clasele I – IV au mai venit câteva manuale în limba germană. Urmează să mai vină, ele au fost traduse peste vară, iar dacă manualele au fost finalizate târziu, traducerea nu poate să se facă într-o zi. Se aşteaptă manuale în limba germană pentru toţi elevii de la clasele nivel primar şi până la clasa a VI-a, dar şi la clasa a VII-a, în măsura în care ele nu se găsesc în limba germană”, a explicat directorul Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau” din Timişoara.