Filmul de la Cannes 2025 care a fost ovaționat timp de 19 minute: „O capodoperă cu multe straturi”. Despre ce e vorba

Filmul „Sentimental Value” al lui Joachim Trier a fost foarte bine primit la Cannes, unde publicul i-a oferit o ovație în picioare extrem de lungă, în ciuda orei târzii – era trecut de 1 noaptea.

Publicul a aplaudat entuziasmat reuniunea celor doi actori din „The Worst Person in the World”, într-o atmosferă plină de emoție. Elle Fanning, care interpretează o vedetă de la Hollywood în film, și-a șters lacrimile și l-a îmbrățișat pe Trier, în timp ce sala ovaționa. Stellan Skarsgård, vizibil mișcat, a trimis un sărut publicului.

Filmul „Sentimental Value”, ovaționat timp de 19 minute la Cannes 2025

Cu aplauze care au durat 19 minute, „Sentimental Value” a scris istorie la Cannes, devenind a treia cea mai lungă ovație din istoria festivalului.

Premiera a avut loc miercuri seară, la Grand Théâtre Lumière, unde filmul a impresionat publicul cu povestea unei actrițe de succes care se confruntă cu o frică de scenă paralizantă și relații complicate cu familia. Această comedie-dramă emoționantă oferă o reflecție profundă asupra legăturii dintre surori, asupra paternității și a durerii provocate de abandon.

Articolul continuă după reclamă

Acțiunea filmului se desfășoară în Oslo și poartă semnătura regizorului norvegian de origine daneză Joachim Trier, cunoscut și pentru apreciatul său film din 2021, „The Worst Person in the World”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Din distribuție fac parte Renate Reinsve (cunoscută tot din „The Worst Person in the World”), Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning și Cory Michael Smith – o echipă de actori remarcabilă, care părea copleșită de reacția entuziastă a publicului.

Citește și: Româncele care au strălucit la Cannes 2025. Apariții spectaculoase pe covorul roșu | FOTO

Filmele care au stârnit cele mai lungi ovații din istoria cinematografiei

Festivalul de la Cannes este deja cunoscut pentru ovațiile sale în picioare exagerat de lungi, prin care publicul își exprimă admirația față de un film.

Pe primul loc rămâne „Labirintul lui Pan” (2006), regizat de Guillermo del Toro, cu 22 de minute de aplauze, urmat de documentarul „Fahrenheit 9/11” (2004), care a fost ovaționat 20 de minute, în picioare.

Până acum, la ediția din 2025, „The History of Sound”, cu Josh O’Connor și Paul Mescal, a fost ovaționat timp de nouă minute, în timp ce „Pillion” a fost aplaudat timp de opt minute. Debutul regizoral al lui Scarlett Johansson, „Eleanor The Great”, a fost întâmpinat cu o ovație de șase minute, la fel și „Highest 2 Lowest”, noul film semnat de Spike Lee.

„Mission: Impossible – The Final Reckoning” și „The Phoenician Scheme”, noul film al lui Wes Anderson, au fost răsplătite fiecare cu ovații de șapte minute și jumătate, în timp ce „Die, My Love”, cu Robert Pattinson și Jennifer Lawrence, a primit aplauze timp de nouă minute – o primire impresionantă.

Filmul a obținut și un scor uriaș pe Rotten Tomatoes: 100% din partea celor 10 critici care și-au publicat deja recenziile, notează Metro.co.uk.

Sentimental Value, „o capodoperă cu multe straturi”

David Ehrlich, de la IndieWire, a descris filmul drept „o capodoperă cu multe straturi, spre care regizorul Joachim Trier – cunoscut pentru «The Worst Person in the World» – a mers cu pași siguri întreaga sa carieră”.

„Trier a reușit din nou să creeze un film grațios și fluid, profund și plin de surprize. Sentimental Value nu lovește cu aceeași forță ca «The Worst Person in the World», dar emoționează puternic prin sinceritatea și finețea sa”, a scris Richard Lawson pentru Vanity Fair.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Peter Debruge, de la Variety, a spus: „Tind să privesc ideea de «terapie prin film» ca pe ceva negativ – cred că artiștii cu probleme nerezolvate ar trebui să le gestioneze în privat. «Sentimental Value» al lui Joachim Trier este o excepție inspirată”.