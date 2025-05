Cine este fiica secretă a lui Freddie Mercury. Cum s-a aflat secretul solistului trupei Queen

Freddie Mercury ar fi avut o fată. Iată ce se știe despre copilul solistului trupei Queen.

Freddie Mercury este o legendă a muzicii. Viața acestuia încă fascinează, iar moștenirea lăsată este impresionantă nu doar pentru cei din industria muzicală, ci și pentru fani.

Solistul trupei Queen a avut o fiică secretă

Potrivit news.ro, Freddie Mercury ar fi avut o fiică secretă. Informația este, de fapt, un secret, solistul trupei Queen fiind o prezență constantă în viața copilului său.

Această dezvăluire a fost făcută în noua biografie a legendei muzicale. În cartea „Lov, Freddie” se vorbește despre un copil conceput în mod total accidental în urma unei aventuri cu nimeni alta decât soția unui prieten apropiat, în 1976.

Se spune că Mercury îşi vizita regulat fiica şi i-a oferit 17 volume de jurnale personale detaliate, pe care ea le-a păstrat în secret.

Femeia, cunoscută doar sub iniţiala B – care are 48 de ani şi lucrează ca profesionist în domeniul medical în Europa – a împărtăşit conţinutul jurnalelor cu biografa rock Lesley-Ann Jones pentru această carte.

În volum, despre care relatează Daily Mail, apare o scrisoare scrisă de mână de fiica lui Mercury, care doreşte să îşi păstreze anonimatul, în care aceasta spune: „Freddie Mercury a fost şi este tatăl meu.”

„Am avut o relaţie foarte apropiată şi plină de iubire încă din momentul în care m-am născut şi de-a lungul ultimilor 15 ani din viaţa lui. M-a adorat şi mi-a fost devotat. Circumstanţele naşterii mele pot părea, după standardele majorităţii oamenilor, neobişnuite şi chiar scandaloase. Dar asta nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Nu a afectat niciodată angajamentul lui de a mă iubi şi a avea grijă de mine. M-a preţuit ca pe o comoară”, afirmă femeia.

Se înţelege că existenţa ei era cunoscută doar de cercul apropiat al lui Mercury.

Cântăreţul a început să scrie în jurnale pe 20 iunie 1976, când a aflat pentru prima dată despre sarcină, la două zile după ce Queen lansase single-ul „You’re My Best Friend”, de pe albumul „A Night at the Opera”, din 1975.

El şi-a povestit copilăria în Zanzibar, unde s-a născut ca Farrokh Bulsara, pe 5 septembrie 1946, precum şi perioada petrecută la un internat britanic din India.

Jurnalele detaliază şi cum familia a fost forţată să fugă din Zanzibar în timpul revoluţiei din 1964, stabilindu-se apoi în Middlesex, în nord-vestul Londrei.

Ultima însemnare din caietul său datează din 31 iulie 1991, când starea lui de sănătate se înrăutăţea. Cântăreţul a murit la vârsta de 45 de ani din cauza unei pneumonii bronşice provocate de SIDA.

Într-o altă scrisoare inclusă în carte, B îşi explică motivele pentru care a decis să dezvăluie jurnalele lui Mercury după 30 de ani: „După mai bine de trei decenii de minciuni, speculaţii şi distorsionări, este momentul ca Freddie să vorbească.

Cei care au ştiut despre existenţa mea au păstrat cel mai mare secret al lui din loialitate faţă de Freddie. Faptul că aleg să mă dezvălui în această etapă a vieţii este decizia mea şi numai a mea. Nu am fost constrânsă în niciun fel să fac asta.

Mi-a încredinţat colecţia sa de jurnale private – eu, copilul său unic şi succesoarea sa de drept –, însemnările scrise ale gândurilor, amintirilor şi sentimentelor sale despre tot ceea ce a trăit.”

Lesley-Ann Jones a declarat că a fost contactată pentru prima dată de B în urmă cu trei ani. Ea a spus pentru Daily Mail: „Instinctul meu a fost să mă îndoiesc de tot, dar sunt absolut convinsă că nu fabulează.

Nimeni nu ar fi putut falsifica toate aceste lucruri. De ce ar fi colaborat cu mine timp de trei ani şi jumătate fără să ceară nimic în schimb?”