S-au pus în vânzare primele bilete la concertul trupei Metallica. Ce prețuri sunt

Primele bilete, în regim pre-sale, s-au pus în vânzare pentru concertul susținut, anul viitor, de legendara trupă rock pe Arena Națională din București.

Trupa Metallica va concerta pentru a cincea oară în București, însă, de data aceasta, trupele Gojira și Knocked Loose vor deschide spectacolul de pe Arena Națională.

Cât costă biletele la concertul Metallica din 2026

Primele bilete la concertul trupei Metallica de la București au fost puse în vânzare astăzi, 27 mai 2025, începând de la prețul de 335 de lei, potrivit wall-street.ro, care citează platforma iabilet.ro, de unde se pot achiziționa biletele.

Până acum, au fost puse în vânzare opt tipuri de bilete. Există cinci categorii de bilete în tribune, dar și două zone Platinum și o zonă pe gazon, cu bilet Standing, fără loc specific alocat. Cele mai mici prețuri sunt pentru Categoria 5 (verde), unde un bilet este 335 de lei.

Iată prețurile la celelalte tipuri de bilete, în limita stocurilor puse în vânzare în pre-sale:

Categoria 4 - 452 de lei

Categoria 3 - 588 de lei

Categoria 2 - 700 de lei

Categoria 1 - 923 de lei

Standing - 735 de lei

Platinum 1 - 1.400 de lei

Platinum 2 - 1.847 de lei

Restul biletelor pentru concertul Metallica de pe Arena Națională vor fi puse în vânzare vineri, 30 mai, la ora 10:00.

Nu doar pe site-ul menționat anterior s-au pus bilete la vânzare, ci pe mai multe platforme, inclusiv pe aplicația bancară George, care a fost blocată de numărul mare de utilizatori. Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare, multe persoane fiind dezamăgite de această situație. Iată cum a răspuns BCR:

„Bună! Ne cerem scuze pentru această experiență. Momentan George funcționează cu intermitențe, echipa lucrează să remedieze rapid această situație. Mulțumim pentru înțelegere”, a fost răspunsul dat de BCR, citează Libertatea.

Trupa Metallica vine la București în turneul M72

Trupa americană Metallica va concerta la București, pe 13 mai 2026, pe scena Arenei Naționale. Evenimentul face parte din turneul mondial al formației și marchează o nouă revenire a grupului în România, după mai multe prezențe anterioare.

Evenimentul are și o componentă filantropică importantă – o parte din încasări va susține cauze locale prin intermediul fundației All Within My Hands, care sprijină educația profesională, combaterea insecurității alimentare și intervenția rapidă în caz de urgențe, potrivit wall-street.ro.

Turneul „M72 World Tour”, care a debutat în 2023, aduce un format 360° și o scenă centrală inovatoare. În deschiderea concertului de la București vor urca pe scenă trupele Gojira și Knocked Loose.