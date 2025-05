Fiica Andreei Antonescu a împlinit 14 ani. Cât de mare și frumoasă s-a făcut Sienna, dar și ce mesaj special i-a transmis mama ei

Sienna, fiica cea mare a Andreei Antonescu, a împlinit 14 ani, iar artista i-a făcut o urare emoționantă pe rețelele de socializare.

Andreea Antonescu este mama a două fetițe superbe. Cu mai multe ocazii, artista a vorbit despre relația specială pe care o are cu Sienna, fiica sa cea mare. De curând, adolescenta a împlinit 14 ani, iar mama ei i-a făcut o declarație emoționantă pe rețelele de socializare.

Ce urare emoționantă i-a făcut Andreea Antonescu fiicei sale, cu ocazia zilei de naștere

„Sienna, iubirea mea, ești comoara mea, sufletul meu curajos și lumina care îmi dă putere în fiecare zi. Îți port o iubire care nu se măsoară în cuvinte, ci în priviri, îmbrățișări și în fiecare bătaie a inimii mele. Te iubesc dincolo de timp, dincolo de distanțe, dincolo de orice. În orice lume aș fi, te-aș recunoaște și te-aș alege mereu, tot pe tine — fetița mea minunată. Rămâi mereu sinceră cu tine, visătoare și bună, așa cum ești acum. Eu sunt aici, mereu — mami, sprijinul tău, inima ta. Cu toată dragostea mea, Mami”, a scris Andreea Antonescu pe internet.

„Anul acesta, ziua Siennei a fost sărbătorită de două ori și cu multă dragoste în jurul ei. În State, am petrecut-o în avans, într-un cadru intim și frumos, alături de Traian și familie — o zi liniștită, dar plină de emoție, râsete și clipe care vor rămâne cu noi mereu. Iar ieri, în România, a fost cu adevărat sărbătoare! Sienna s-a bucurat de o petrecere alături de colegii ei și prietenii apropiați — multă energie, distracție și zâmbete cât pentru un an întreg. La mulți ani, iubirea mea! Ești un suflet special și sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă cu tine!”, a povestit Andreea Antonescu, citată de elle.ro.

Cum își educă Andreea Antonescu cele două fetițe

Într-un interviu acordat de curând, Andreea Antonescu a dezvăluit că are o comunicare deschisă cu fiica ei cea mare, Sienna, și îi explică într-un mod sincer diverse situații de viață.

„Totdeauna am considerat că ale mele sunt două suflete. Voi vorbi în cazul Siennei că deja este mai mare. Am considerat că, dacă eu îi pot explica absolut orice, o situație, un punct de vedere, copilul va știi să își ia de acolo ce este necesar. Am considerat că am în vocabular destule cuvinte astfel încât să-mi fac copilul să înțeleagă fără să ridic vocea sau să aplic mai știu eu ce, sub nicio formă. Lucrurile au decurs de la sine, mereu i-am ascultat punctul ei de vedere. Dacă mi s-a părut că nu ar coincide cu al meu, am încercat să-i spun și cealaltă părere, decizia a fost a ei. De multe ori și-a dat seama că mami are dreptate”, a declarat Andreea Antonescu la Antena Stars, citată de Spynews.

