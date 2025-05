Aurelian Temișan a slăbit 17 kilograme în 56 de zile! Solistul a dezvăluit secretul. Iată cum a reușit

Aurelian Temișan are corpul pregătit pentru vară! Încă din februarie, artistul a urmat un program de slăbire, iar rezultatele sunt impresionante: a dat jos 17 kilograme în doar 56 de zile.

Acum, Temișan spune că se simte ca un om nou. Iată cum a reușit juratul de la „Te cunosc de undeva” să câștige lupta cu surplusul de kilograme.

În februarie, Aurelian Temișan cântărea 105 kilograme și a decis că e timpul să facă o schimbare. Sănătatea a fost prioritatea lui, nu silueta, așa că a început un program de slăbit echilibrat, nu o dietă strictă. În doar câteva luni, a obținut rezultate impresionante.

Așa cum spuneam, Aurelian Temișan este acum într-o formă grozavă. În februarie, a început un program de slăbit pentru a avea mai multă energie. A pornit de la 105 kilograme și, în doar 56 de zile, a slăbit 17 kilograme. Totul fără înfometare – a mâncat cinci mese pe zi pe tot parcursul procesului.

„Eu mi-am propus să slăbesc 10-12 kilograme și am ajuns în momentul de față la minus 17 kilograme! Atenție! Numai grăsime. Niciun gram de masă musculară. Am slăbit numai grăsime. De ce s-a dus până la 17 kilograme? Cu siguranță, procedeul de cetoză a lucrat și a luat grăsimea de peste tot.

M-am oprit și acum sunt undeva la 15 kilograme date jos. Din 10-12 kilograme am ajuns acum la minus 15. Am plecat de la 105 kilograme și în momentul ăsta am 89 cu 4, dar cel mai jos am avut 86 cu 9, cel mai jos!”, a declarat solistul pentru click.ro.

Aurelian Temișan a avut o dietă echilibrată și nu s-a înfometat

În tot acest timp, Aurelian Temișan a avut grijă să mănânce echilibrat, fără să se înfometeze. A avut cinci mese pe zi, cu proteine din carne și ouă, iar salatele au fost mereu prezente în farfurie.

„Nu ai timp să ți se facă foame de la ultima masă la următoarea pentru că poți să mănânci la minim două ore distanță față de masa precedentă, minim două-maxim 4 ore. Menținerea este ușoară pentru că acest protocol culinar nu este rețetă de slăbit. Îți restartează metabolismul pe care noi l-am obișnuit într-un fel, datorită muncii pe care o facem, fiecare în parte, datorită orelor la care ne-am obișnuit noi să mâncăm el a intrat într-o buclă”, a spus Temișan.

El a adăugat: „Acest protocol culinar îți dă restart. În primul rând te învață să mănânci de mai multe ori pe zi și mai puțin pentru că atât este cantitativ. Îți dă un restart și la creier și după ce ieși din acest protocol, după pasul 5, sunt 5 pași foarte ușori, nu mai vrei tu să mai faci anumite lucruri pe care le făceai înainte.

Mai ales când vezi cât de bine te simți din punctul de vedere al sănătății. Cetoză arde grăsimile și le transformă în energie, ai un boost de energie încontinuu și nu ai stare de foame”.

Și pe plan profesional, Aurelian Temișan este în formă. Lucrează alături de soția lui, Monica Davidescu, la spectacolele de teatru, iar până la finalul stagiunii mai au 15 reprezentații. După aceea, artistul pregătește un nou concert de amploare, programat pentru luna noiembrie.

Aurelian Temișan este un artist român cunoscut pentru vocea sa puternică și prezența carismatică. S-a făcut remarcat la începutul anilor ’90 ca interpret de muzică ușoară și de atunci are o carieră plină, cu numeroase concerte, albume și apariții TV. Este căsătorit cu actrița Monica Davidescu, cu care are o fiică.