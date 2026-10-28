Mark Zuckerberg schimbă direcția donațiilor și investește 50 de milioane de dolari într-un proiect din California. Ce va construi

Mark Zuckerberg și Priscilla Chan au anunțat în ce vor investi nu mai puțin de 50 de milioane de dolari. Iată ce proiect au decis să dezvolte.

Mark Zuckerberg, directorul general al companiei Meta, și soția sa, Priscilla Chan, au anunțat o contribuție de 50 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unui nou campus al Universității de Stat din Sacramento, în capitala Californiei.

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Mark Zuckerberg investește 50 de milioane de dolari într-un nou campus universitar din California

Finanțarea face parte dintr-un proiect de revitalizare urbană care urmărește transformarea unor clădiri administrative neutilizate în spații universitare moderne, cu facilități de cercetare, infrastructură dedicată inteligenței artificiale și locuințe pentru studenți.

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Donația a fost anunțată de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, la 28 ianuarie 2026, la scurt timp după ce Zuckerberg și Chan au comunicat că își vor concentra cea mai mare parte a activităților filantropice asupra cercetării biomedicale asistate de Inteligența Artificială și a descoperirilor științifice, conform unei surse.

Cele două inițiative reflectă o direcție comună: investiții în infrastructură, tehnologie și dezvoltarea competențelor necesare pentru economia viitorului.

Această donație ar fi destinată transformării centrului orașului Sacramento. Cei 50 de milioane de dolari vor contribui la pregătirea și demararea lucrărilor de transformare a trei clădiri administrative vacante, situate de-a lungul Capitol Mall, într-un campus universitar în centrul orașului Sacramento.

Fondurile sunt destinate în principal îndepărtării materialelor periculoase, demolării și etapelor inițiale ale construcției. Aceste operațiuni sunt necesare pentru ca imobilele existente să poată fi adaptate unei noi funcționalități.

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Proiectul prevede dezvoltarea unui ansamblu cu mai multe componente:

Locuințe pentru studenți, menite să reducă dificultățile legate de găsirea unei cazări accesibile în apropierea universității.

Spații academice și laboratoare STEM, dedicate științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii.

Un centru specializat în inteligență artificială, destinat educației, dezvoltării competențelor tehnice și pregătirii viitorilor specialiști.

Facilități universitare suplimentare, care ar putea contribui la extinderea activităților academice și la integrarea universității în viața economică și socială a orașului.

Pentru universitate, investiția reprezintă o oportunitate de extindere dincolo de campusul tradițional și de consolidare a legăturilor cu instituțiile publice, companiile tehnologice și piața muncii.

Guvernatorul Gavin Newsom a prezentat donația drept o contribuție la dezvoltarea competențelor tehnologice ale Californiei. În același timp, el a subliniat importanța accesului la locuințe pentru studenți, astfel încât aceștia să își poată permite să locuiască în apropierea locului în care învață.

Mark Zuckerberg a susținut, la rândul său, că investițiile în comunități și educație pot sprijini formarea unei noi generații de lideri și inovatori.

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De asemenea, donația ar susține revitalizarea urbană și nevoia de a readuce activitatea în centrul orașului. Proiectul universitar are și o dimensiune economică importantă. Centrul orașului Sacramento s-a confruntat cu dificultăți în revenirea la nivelurile de activitate de dinaintea pandemiei, în condițiile în care munca la distanță a redus prezența angajaților în clădirile de birouri și, implicit, fluxul de clienți pentru afacerile locale.

Transformarea unor imobile administrative neutilizate în spații universitare ar putea contribui la diversificarea funcțiilor centrului urban. În loc să depindă în principal de activitatea de birou, zona ar urma să găzduiască studenți, cadre universitare, activități de cercetare și servicii asociate vieții universitare.

Reprezentanții mediului economic local consideră că prezența unui număr mai mare de studenți, alături de spații de cazare și facilități pentru evenimente, ar putea genera un flux constant de persoane și ar susține afacerile din zonă.

Universitatea de Stat din Sacramento urmărește, astfel, nu doar extinderea capacității educaționale, ci și participarea directă la revitalizarea centrului orașului.

Potrivit informațiilor publicate de The Sacramento Bee, proiectul se înscrie într-un demers mai amplu al autorităților californiene de a reutiliza proprietățile publice excedentare. Planurile anterioare pentru transformarea clădirilor în locuințe nu au avansat, iar noua perspectivă universitară oferă o altă posibilitate de valorificare a acestora.

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Mark Zuckerberg și Priscilla Chan ș-au schimbat prin această donație prioritățile filantropice. Astfel că, donația pentru Sacramento trebuie înțeleasă și în contextul modificării strategiei filantropice a cuplului.

În 2015, Zuckerberg și Chan au lansat Chan Zuckerberg Initiative, cunoscută sub abrevierea CZI, anunțând intenția de a dona, de-a lungul vieții, 99% din averea lor pentru inițiative cu impact social.

De-a lungul anilor, organizația a susținut proiecte din domenii precum educația, echitatea socială, cercetarea științifică și sănătatea. La sfârșitul anului 2025, cei doi au anunțat însă că vor redirecționa cea mai mare parte a eforturilor filantropice către cercetarea biomedicală bazată pe Inteligență Artificială și către descoperiri științifice.

Această reorientare înseamnă o concentrare mai mare a resurselor asupra proiectelor de cercetare ambițioase și a infrastructurii care poate accelera progresul științific. Nu reprezintă însă, potrivit relatărilor, o renunțare completă la donațiile pentru comunități sau la alte forme de sprijin local.

Un element central al noii strategii este Biohub, o rețea de institute de cercetare biomedicală care urmărește accelerarea înțelegerii bolilor și dezvoltarea unor metode de prevenire și tratament.

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Mark Zuckerberg a afirmat public că modelul Biohub se numără printre cele mai importante rezultate ale activității filantropice a cuplului și că această inițiativă va deveni principala direcție a investițiilor lor caritabile.

Totuși, reorganizarea CZI a avut și consecințe asupra personalului: publicația Fortune a relatat că organizația a eliminat aproximativ 70 de posturi, majoritatea la sediul din Redwood City, California.

Inteligența Artificială, punctul de legătură dintre filantropie și strategia de afaceri a Meta

Investiția universitară se înscrie într-o orientare mai amplă a lui Mark Zuckerberg către Inteligența Artificială.

Pe de o parte, Meta investește masiv în dezvoltarea sistemelor de Inteligență Artificială și în ceea ce Mark Zuckerberg descrie drept Inteligență Artificială de nivel superior, capabilă să îndeplinească sarcini complexe și să răspundă nevoilor utilizatorilor. Pe de altă parte, inițiativele filantropice susțin dezvoltarea infrastructurii de cercetare și formarea specialiștilor care pot contribui la acest domeniu.

Potrivit publicației Fortune, Meta și-a asumat cheltuieli de ordinul a 115–135 de miliarde de dolari pentru anul 2026, într-un efort de dezvoltare a infrastructurii și capabilităților de Inteligență Artificială. Această sumă reprezintă o estimare a investițiilor companiei, nu valoarea donației pentru universitate.

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În acest context, campusul din Sacramento ar putea contribui la formarea unei baze de specialiști în știință, tehnologie, inginerie, matematică și inteligență artificială. Aceste competențe sunt importante atât pentru cercetarea academică, cât și pentru companiile care concurează pentru atragerea personalului calificat.

Există, așadar, o paralelă între cele două direcții de acțiune: Meta finanțează dezvoltarea tehnologică în scop comercial, în timp ce CZI își concentrează resursele asupra cercetării biomedicale și a instrumentelor științifice avansate.

Cele două activități rămân distincte, dar reflectă o prioritate strategică comună acordată Inteligenței Artificiale.

De asemenea, contextul politic este foarte important: California ia în calcul o taxă de 5% pe averea miliardarilor.

California analizează o propunere de introducere a unei taxe unice de 5% asupra averii miliardarilor. Inițiativa a generat controverse și îngrijorări în rândul unor persoane foarte bogate, iar mai mulți antreprenori cunoscuți ar fi decis deja să își stabilească reședința permanentă în alte state.

Printre numele menționate în relatările citate de Fortune se numără Larry Page și Sergey Brin, cofondatorii Google, Larry Ellison, cofondatorul Oracle, Peter Thiel, cofondator al PayPal, și investitorul David Sacks.

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Mark Zuckerberg nu a făcut declarații publice cu privire la propunerea fiscală. În schimb, donația pentru universitatea din Sacramento este prezentată drept un exemplu al continuării investițiilor sale în California.

Zuckerberg deține proprietăți importante în Palo Alto, iar Meta are sediul central în Menlo Park, în aceeași regiune a statului. Prin urmare, investiția universitară se înscrie într-un context mai larg al relației sale economice cu California.

Este important de precizat că nu a fost descoperită până acum vreo legătură directă între donație și dezbaterea privind impozitarea miliardarilor.

Dincolo de valoarea financiară a donației, proiectul din Sacramento ilustrează o abordare în care investițiile în educație și infrastructură sunt considerate instrumente pentru dezvoltarea economică pe termen lung.

Pentru universitate, noul campus ar putea însemna acces la facilități moderne, extinderea programelor academice și o legătură mai puternică cu sectoarele tehnologice aflate în creștere.

Pentru oraș, transformarea clădirilor neutilizate ar putea aduce mai multă activitate în centrul urban, ar putea sprijini afacerile locale și ar putea crea un mediu mai atractiv pentru studenți și profesioniști.

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Pentru Meta, proiectul poate contribui la dezvoltarea ecosistemului de competențe de care industria Inteligenței Artificiale are nevoie. În același timp, pentru Mark Zuckerberg și Priscilla Chan, investiția este compatibilă cu orientarea către proiecte de amploare, capabile să producă efecte pe termen lung, în locul unei succesiuni de donații punctuale.

Cu toate acestea, contribuția de 50 de milioane de dolari reprezintă doar finanțarea inițială pentru anumite etape ale proiectului. Costul total al dezvoltării campusului este mai mare, iar implementarea va depinde de planificarea ulterioară, de selectarea soluțiilor de proiectare și de obținerea finanțării suplimentare. Nu există, în informațiile citate, un calendar complet și definitiv al finalizării lucrărilor.

Donația de 50 de milioane de dolari destinată Universității de Stat din Sacramento reprezintă mai mult decât o contribuție financiară la construirea unui campus. Ea reunește trei subiecte importante: revitalizarea unui centru urban afectat de schimbările din piața muncii, pregătirea unei noi generații de specialiști în domenii tehnologice și reorientarea strategiei filantropice a lui Mark Zuckerberg și Priscilla Chan către cercetarea științifică și Inteligența Artificială.

Inteligența Artificială devine un element comun al strategiei de afaceri și al activităților filantropice ale lui Zuckerberg. În timp ce Meta investește în dezvoltarea tehnologiilor AI, inițiativele susținute de Zuckerberg și Chan urmăresc să consolideze infrastructura științifică și să formeze specialiștii capabili să contribuie la progresul acestui domeniu.

Investiția din Sacramento arată, totodată, că aceste obiective pot fi asociate cu nevoi concrete ale comunității: locuințe pentru studenți, spații educaționale moderne și revitalizarea unor clădiri publice neutilizate.