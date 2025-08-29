Antena Căutare
Home News Inedit Elon Musk se laudă că a „furat” angajați de top din cadrul Meta. La ce salarii fantastice au renunțat

Elon Musk se laudă că a „furat” angajați de top din cadrul Meta. La ce salarii fantastice au renunțat

Elon Musk se laudă că a „furat” angajați de top din cadrul Meta, care au renunțat la salarii fantastice pentru a se alătura companiei miliardarului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 17:20 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 17:21
Elon Musk și mark Zuckerberg se află într-o competiție tech | Getty Images

Elon Musk se laudă că a „furat” angajați de top din cadrul Meta, în ciuda faptului că Mark Zuckerberg le-ar fi oferit acestora averi să rămână în cadrul companiei.

Se pare că angajații făceau parte din echipa AI a Meta, scrie Daily Mail.

Experții ar fi lucrat la crearea superinteligenței, o formă de inteligență artificială care ar putea deveni mai inteligentă decât orice om.

Musk însuși s-a lăudat cu aceste plecări din cadrul Meta.

Articolul continuă după reclamă

Elon Musk se laudă că a „furat” angajați de top din cadrul Meta

Elon Musk se laudă că a „furat” angajați de top din cadrul Meta, cu un mesaj pe X: „mulți ingineri importanți de la Meta au venit și vin la xAI, fără a fi nevoie de compensații anormale.”

Cel puțin 14 cercetători și ingineri de la Meta au plecat spre xAI, compania de AI a lui Musk, de la începutul lunii ianuarie. Alții au plecat la OpenAI, creatorul ChatGPT.

„Un anumit nivel de fluctuație a personalului este normal pentru orice organizație de această dimensiune,” a declarat un reprezentant Meta.

Reprezentantul companiei a confirmat, de asemenea, că niciunul dintre cercetătorii care au plecat la xAI nu făcea parte din noul TBD Lab. Acesta e grupul însărcinat să coordoneze eforturile reînnoite ale Meta de a crea superinteligența.

Printre angajații-cheie care au părăsit compania se numără Xinlei Chen, cercetător în cadrul Fundamental AI Research la Meta, Ching-Yao Chuang, cercetător, Alan Rice, managerul centrului de date al Meta, și Sheng Sen, cercetător în AI care a contribuit la extinderea modelelor Llama. Acestea sunt produsele de vârf ale Meta în domeniul inteligenței artificiale.

Citește și: Google VS ChatGPT în lupta căutărilor online. Ce platformă primește cele mai multe căutări zilnice

Llama este similar cu Grok de la xAI și ChatGPT. E conceput pentru a înțelege întrebările oamenilor și a genera răspunsuri, imagini și videoclipuri asemănătoare celor umane. Dar versiunea Meta s-a confruntat cu mai multe provocări și eșecuri.

Compania a trecut deja prin schimbări majore în acest an, inclusiv achiziția Scale AI. Acesta e un startup care antrenează modele AI. Achiziția a costat 14.3 miliarde de dolari.

Meta a renunțat la modelul său anterior, Behemoth, după ce acesta nu a reușit să îndeplinească așteptările. Acum, Elon Musk se laudă că a „furat” angajați de top din cadrul Meta.

Unii angajați Meta s-au mutat la OpenAI

Deși Musk s-a lăudat că a „furat” mulți angajați din forța de muncă AI a lui Zuckerberg, recent s-a aflat în instanță că Musk a propus, de asemenea, să facă echipă cu Meta pentru o preluare ostilă a companiei OpenAI, condusă de miliardarul Sam Altman.

Musk a fost unul dintre fondatorii OpenAI. Dar a spus că a plecat pentru că simțea că organizația devenea prea axată pe profit și prea puțin pe siguranță și transparență.

Citește și: OpenAI deja întâmpină probleme cu GPT-5. Ce se întâmplă cu noul model AI

În 2024, el a intentat un proces împotriva lui Altman și OpenAI. I-a acuzat de încălcarea acordului dintre cofondatori privind motivațiile legate de profit atunci când compania a fost creată.

Documente judiciare au arătat că Musk a trimis o scrisoare către Meta. Prin aceasta, a propus o alianță pentru a achiziționa OpenAI pentru 97.4 miliarde de dolari la începutul acestui an. Dar Zuckerberg nu a semnat scrisoarea de intenție.

5 tipuri de mâncare pe care nu trebuie să le bagi niciodată în congelator. Ce riști dacă faci acest lucru...
Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
Observatornews.ro "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic Vineri, 29.08.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Joi, 28.08.2025, 18:00
Mai multe
Citește și
Dinții rechinilor sunt în pericol. Ce fenomen periculos i-ar slăbi
Dinții rechinilor sunt în pericol. Ce fenomen periculos i-ar slăbi
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de... Catine.ro
Ce țară din Europa trece la săptămâna de muncă de 4 zile. Cu ce provocări vine această schimbare
Ce țară din Europa trece la săptămâna de muncă de 4 zile. Cu ce provocări vine această schimbare
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și pepeni pentru iarnă
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și... Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?!
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?! Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x