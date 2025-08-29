Elon Musk se laudă că a „furat” angajați de top din cadrul Meta. La ce salarii fantastice au renunțat

Elon Musk se laudă că a „furat” angajați de top din cadrul Meta, care au renunțat la salarii fantastice pentru a se alătura companiei miliardarului.

Se pare că angajații făceau parte din echipa AI a Meta, scrie Daily Mail.

Experții ar fi lucrat la crearea superinteligenței, o formă de inteligență artificială care ar putea deveni mai inteligentă decât orice om.

Musk însuși s-a lăudat cu aceste plecări din cadrul Meta.

Elon Musk se laudă că a „furat” angajați de top din cadrul Meta, cu un mesaj pe X: „mulți ingineri importanți de la Meta au venit și vin la xAI, fără a fi nevoie de compensații anormale.”

Cel puțin 14 cercetători și ingineri de la Meta au plecat spre xAI, compania de AI a lui Musk, de la începutul lunii ianuarie. Alții au plecat la OpenAI, creatorul ChatGPT.

„Un anumit nivel de fluctuație a personalului este normal pentru orice organizație de această dimensiune,” a declarat un reprezentant Meta.

Reprezentantul companiei a confirmat, de asemenea, că niciunul dintre cercetătorii care au plecat la xAI nu făcea parte din noul TBD Lab. Acesta e grupul însărcinat să coordoneze eforturile reînnoite ale Meta de a crea superinteligența.

Printre angajații-cheie care au părăsit compania se numără Xinlei Chen, cercetător în cadrul Fundamental AI Research la Meta, Ching-Yao Chuang, cercetător, Alan Rice, managerul centrului de date al Meta, și Sheng Sen, cercetător în AI care a contribuit la extinderea modelelor Llama. Acestea sunt produsele de vârf ale Meta în domeniul inteligenței artificiale.

Llama este similar cu Grok de la xAI și ChatGPT. E conceput pentru a înțelege întrebările oamenilor și a genera răspunsuri, imagini și videoclipuri asemănătoare celor umane. Dar versiunea Meta s-a confruntat cu mai multe provocări și eșecuri.

Compania a trecut deja prin schimbări majore în acest an, inclusiv achiziția Scale AI. Acesta e un startup care antrenează modele AI. Achiziția a costat 14.3 miliarde de dolari.

Meta a renunțat la modelul său anterior, Behemoth, după ce acesta nu a reușit să îndeplinească așteptările. Acum, Elon Musk se laudă că a „furat” angajați de top din cadrul Meta.

Unii angajați Meta s-au mutat la OpenAI

Deși Musk s-a lăudat că a „furat” mulți angajați din forța de muncă AI a lui Zuckerberg, recent s-a aflat în instanță că Musk a propus, de asemenea, să facă echipă cu Meta pentru o preluare ostilă a companiei OpenAI, condusă de miliardarul Sam Altman.

Musk a fost unul dintre fondatorii OpenAI. Dar a spus că a plecat pentru că simțea că organizația devenea prea axată pe profit și prea puțin pe siguranță și transparență.

În 2024, el a intentat un proces împotriva lui Altman și OpenAI. I-a acuzat de încălcarea acordului dintre cofondatori privind motivațiile legate de profit atunci când compania a fost creată.

Documente judiciare au arătat că Musk a trimis o scrisoare către Meta. Prin aceasta, a propus o alianță pentru a achiziționa OpenAI pentru 97.4 miliarde de dolari la începutul acestui an. Dar Zuckerberg nu a semnat scrisoarea de intenție.