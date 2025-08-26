Antena Căutare
Home News Inedit Dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg. Miliardarii susțin că le-ar fi adus succesul

Dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg. Miliardarii susțin că le-ar fi adus succesul

A fost dezvăluit dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg, care ar fi ajutat la succesul miliardarilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 August 2025, 14:17 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 14:20
Unii dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume folosesc un dispozitiv inedit | Profimedia Images

Dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg ar fi ajutat miliardarii în cariera lor de succes.

Deși are un preț considerabil, dispozitivul nu e un computer de ultimă generație sau unul care are funcții AI, scrie Daily Mail.

În schimb, e un obiect folosit în milioane de case din întreaga lume, dar varianta smart a acestuia.

Miliardarii petrec ore întregi în fiecare zi utilizând acest obiect.

Articolul continuă după reclamă

Dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg

Dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg este o husă de saltea smart. Nu sunt singurii miliardari care ar optat pentru această soluție pentru a-și optimiza somnul.

Eight Sleep e startup-ul care a creat aceste paturi inteligente scumpe. Compania susține că saltelele sale pot oferi cu 25% mai mult somn profund. Și chiar susține că îți pot vindeca sforăitul.

Produsul companiei se numește numit Pod. Acesta constă într-o husă de saltea dotată cu senzori, conectată la un server și la o bază reglabilă.

Acest sistem monitorizează constant temperatura corpului și poziția celui care doarme. Oferă încălzire sau răcire printr-o pompă de apă integrată.

Citește și: Ce se întâmplă când începi să mergi la culcare mai devreme. Puțini știu ce schimbare importantă are loc

Patul urmărește obiceiurile de somn și învață automat cum să îmbunătățească odihna pe timpul nopții. Mai mult, poate să trezească utilizatorul cu alarme termice și vibrante.

Modelul de top din serie costă 5.137 de dolari. Clienții pot plăti și 850 de dolari în plus pentru o pătură smart, care se conectează la sistemul de încălzire și răcire al Pod-ului, dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg.

Dar dincolo de prețul inițial, acest dispozitiv are costuri suplimentare.

Salteaua smart include un abonament

Noii clienți sunt obligați să achiziționeze și un abonament anual la aplicația Autopilot a Eight Sleep. Aceasta permite saltelei să monitorizeze automat temperaturile și să regleze fluxul de încălzire pentru fiecare parte a patului.

Aplicația Autopilot include chiar și un software de „detectare și reducere a sforăitului”, care folosește baza pentru a ridica sau coborî poziția corpului până când sforăitul se oprește.

Conform Eight Sleep, acest sistem duce la o reducere de 45% a sforăitului și la cu 23% mai puține treziri pe timpul nopții.

Citește și: Trucul simplu care te poate ajuta să adormi pe căldură. Experții susțin că ai nevoie doar de o pereche de șosete

Totuși, chiar și abonamentul de bază costă 199 de dolari pe an. Pachetul „Elite” ajunge la 399 de dolari pe an.

Deși pentru majoritatea oamenilor aceste sume par absurde, Eight Sleep a devenit preferata elitelor tech obsedate de eficiență.

Pe Threads, CEO-ul Meta Mark Zuckerberg a scris că și-a „optimizat cu adevărat somnul cu Eight Sleep și Oura”. CEO-ul Tesla Elon Musk a aprobat produsul pe platforma sa X, cu mesajul simplu: „e bun”.

Sistemul de saltele scumpe a fost susținut și de milionari precum Bryan Johnson, biohacker și guru al longevității. Sistemul a atras atenția celor mai bogați oameni din lume, mai ales în SUA.

Un miliardar cunoscut ar plănui o expediție secretă la epava Titanicului la 2 ani după dezastrul OceanGate... Bolile care se răspândesc cel mai repede. Ce afecțiune ocupă prima poziție...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Observatornews.ro Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică" Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan Luni, 25.08.2025, 21:43
Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Marti, 26.08.2025, 15:18 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Luni, 25.08.2025, 19:00 Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Marti, 26.08.2025, 10:57
Mai multe
Citește și
Iluzie optică! Un bărbat a mers la Zoo cu familia și a privit acvariul zeci de minute, ca să găsească vipera. Unde se afla
Iluzie optică! Un bărbat a mers la Zoo cu familia și a privit acvariul zeci de minute, ca să găsească vipera....
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un... Catine.ro
Gestul neobișnuit al unei mame la nunta fiicei sale a stârnit controverse în online: „Oamenii vor crede că încerc să o eclipsez”
Gestul neobișnuit al unei mame la nunta fiicei sale a stârnit controverse în online: „Oamenii vor crede că...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar închide realist gaura bugetară făcută de frauda de TVA
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor HelloTaste.ro
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de ședință și alte sporuri
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la greutatea ideală
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la... Kudika
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă Observator
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat alegerile”/Muraru: „SUA nu ne-au reproșat nimic”
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat... Gandul
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea CanCan
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze DeParinti
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”. Când va fi lansată pelicula
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”.... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x