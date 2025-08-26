Dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg. Miliardarii susțin că le-ar fi adus succesul

A fost dezvăluit dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg, care ar fi ajutat la succesul miliardarilor.

Unii dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume folosesc un dispozitiv inedit | Profimedia Images

Dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg ar fi ajutat miliardarii în cariera lor de succes.

Deși are un preț considerabil, dispozitivul nu e un computer de ultimă generație sau unul care are funcții AI, scrie Daily Mail.

În schimb, e un obiect folosit în milioane de case din întreaga lume, dar varianta smart a acestuia.

Miliardarii petrec ore întregi în fiecare zi utilizând acest obiect.

Dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg

Dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg este o husă de saltea smart. Nu sunt singurii miliardari care ar optat pentru această soluție pentru a-și optimiza somnul.

Eight Sleep e startup-ul care a creat aceste paturi inteligente scumpe. Compania susține că saltelele sale pot oferi cu 25% mai mult somn profund. Și chiar susține că îți pot vindeca sforăitul.

Produsul companiei se numește numit Pod. Acesta constă într-o husă de saltea dotată cu senzori, conectată la un server și la o bază reglabilă.

Acest sistem monitorizează constant temperatura corpului și poziția celui care doarme. Oferă încălzire sau răcire printr-o pompă de apă integrată.

Patul urmărește obiceiurile de somn și învață automat cum să îmbunătățească odihna pe timpul nopții. Mai mult, poate să trezească utilizatorul cu alarme termice și vibrante.

Modelul de top din serie costă 5.137 de dolari. Clienții pot plăti și 850 de dolari în plus pentru o pătură smart, care se conectează la sistemul de încălzire și răcire al Pod-ului, dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg.

Dar dincolo de prețul inițial, acest dispozitiv are costuri suplimentare.

Salteaua smart include un abonament

Noii clienți sunt obligați să achiziționeze și un abonament anual la aplicația Autopilot a Eight Sleep. Aceasta permite saltelei să monitorizeze automat temperaturile și să regleze fluxul de încălzire pentru fiecare parte a patului.

Aplicația Autopilot include chiar și un software de „detectare și reducere a sforăitului”, care folosește baza pentru a ridica sau coborî poziția corpului până când sforăitul se oprește.

Conform Eight Sleep, acest sistem duce la o reducere de 45% a sforăitului și la cu 23% mai puține treziri pe timpul nopții.

Totuși, chiar și abonamentul de bază costă 199 de dolari pe an. Pachetul „Elite” ajunge la 399 de dolari pe an.

Deși pentru majoritatea oamenilor aceste sume par absurde, Eight Sleep a devenit preferata elitelor tech obsedate de eficiență.

Pe Threads, CEO-ul Meta Mark Zuckerberg a scris că și-a „optimizat cu adevărat somnul cu Eight Sleep și Oura”. CEO-ul Tesla Elon Musk a aprobat produsul pe platforma sa X, cu mesajul simplu: „e bun”.

Sistemul de saltele scumpe a fost susținut și de milionari precum Bryan Johnson, biohacker și guru al longevității. Sistemul a atras atenția celor mai bogați oameni din lume, mai ales în SUA.