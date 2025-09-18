Antena Căutare
Meta lansează ochelari AI. Ce poți face cu dispozitivul Oakley Meta Vanguard

Meta lansează ochelari AI în parteneriat cu Oakley, care ar fi destinați celor pasionați de sport și activități în natură.

Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 17:03 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 17:05
Meta a dezvăluit o nouă serie de ochelari cu funcții AI | Shutterstock

Meta lansează ochelari AI în parteneriat cu Oakler, numiți Oakley Meta Vanguard. Aceștia sunt meniți „să ofere atleților un beneficiu competitiv”.

Deși la prima vedere ochelarii pot să pară unii obișnuiți, ascund mai multe funcții utile, scrie Daily Mail.

Au un design care înconjoară tot capul și lentile reflectorizante.

Dar dincolo de aceste elemente de design, dispozitivul e dotat cu o cameră mică, ascunsă chiar în centrul ochelarilor. Cu ajutorul acestui senzor, utilizatorii își pot înregistra antrenamentele fără ajutorul altor gadget-uri.

Meta lansează ochelari AI

Meta lansează ochelari AI cu o cameră introdusă chiar în centrul lor, pentru a înregistra antrenamentele sau ieșirile în natură.

Mai mult, brațele ochelarilor includ difuzoare cu suficientă baterie pentru 6 ore de redare continuă. În acest timp, majoritatea oamenilor pot termina un maraton.

Noii ochelari Oakley Meta Vanguard vin includ numeroase funcții utile, dar vin și cu un preț pe măsură. Dispozitivul are un preț de 499 de dolari. Adică aproape dublu față de cei mai scumpi ochelari de sport oferiți de Oakley până acum.

Noii ochelari au fost anunțați de CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, la evenimentul Meta Connect.

„Împreună cu Oakley, suntem încântați să anunțăm Oakley Meta Vanguard și să invităm lumea în era Athletic Intelligence. Care amplifică performanța, pentru a te ajuta să-ți depășești limitele în momentele care contează cel mai mult,” a transmis Meta.

Precum cei mai mulți ochelari sport existenți de la Oakley, Oakley Meta Vanguard au un design curbat. Folosesc tehnologia de lentile PRIZM de la Oakley, concepută pentru a bloca soarele, vântul și praful.

Citește și: Elon Musk se laudă că a „furat” angajați de top din cadrul Meta. La ce salarii fantastice au renunțat

În mijlocul lentilei se află o mică cameră de 12MP cu un obiectiv ultra-wide de 122 de grade.

Doar prin comanda „Hey Meta”, utilizatorii pot începe să surprindă imediat filmări din perspectivă proprie, cu opțiunile Slow Motion sau Hyperlapse, acum că Meta lansează ochelari AI.

„Imaginează-ți că te dai pe pârtie, reușești în sfârșit mișcarea pe care o exersezi de mult timp și surprinzi totul în slow motion,” a spus Meta.

Brațele ochelarilor includ difuzoare open–ear care transmit sunetul direct spre urechi. Ceea ce permite utilizatorilor să asculte muzică în timp ce fac sport. Dispozitivul include și un set de 5 microfoane pentru apeluri sau pentru a interacționa cu Meta AI.

Ce funcții au ochelarii Oakley Meta Vanguard

Ochelarii cântăresc doar 66 de grame, deși includ numeroase funcții importante.

„Dispun de sistemul Oakley Three–Point Fit și vin cu 3 pernuțe de nas care pot fi schimbate între ele, inclusiv pentru pod nazal jos și înalt, pentru o fixare sigură și personalizată,” a adăugat Meta.

Ceea ce diferențiază cu adevărat acești ochelari este integrarea cu Garmin și Strava, prin aplicația Meta AI.

Dacă ai un dispozitiv Garmin, vei putea cere actualizări sau statistici în timp real direct de la Meta AI. De exemplu, poți întreba sistemul Meta AI ce puls sau ritm ai în timp ce folosești ochelarii, printr-o comandă vocal.

Citește și: Schimbarea subtilă WhatsApp care a nemulțumit utilizatorii. Cum s-a modificat platforma

Dacă ești utilizator Strava, vei putea suprapune grafic datele de performanță peste videoclipurile și fotografiile realizate cu ochelarii.

La capitolul culori, utilizatorii pot alege dintre 4 combinații de rame și lentile. Există o ramă neagră cu lentile aurii, o ramă albă cu lentile negre, o ramă neagră cu lentile portocalii/roz, sau o ramă albă cu lentile albastru safir.

Oakley Meta Vanguard sunt deja disponibili pentru precomandă în SUA, Canada, Marea Britanie, Irlanda, Franța, Italia, Spania, Austria, Belgia, Australia, Germania, Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca, Elveția și Olanda. Ulterior, vor fi lansați și în Mexic, India, Brazilia și Emiratele Arabe Unite, mai târziu în acest an.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
