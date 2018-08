Mărturia CUTREMURĂTOARE a românului rănit în explozia din Italia! "Am alergat din flăcări cu gândul la familia mea"

"Aveam focul la un metru în spate şi am alergat din flăcări cu gândul la familia mea". Sunt primele cuvinte ale unuia dintre cei trei români răniţi în explozia unei cisterne, lângă aeroportul din Bologna.

Silviu Partenie are 42 de ani şi este stabilit la Roma. Luni, cu puţin timp înainte ca o cisternă să sară în aer, românul conducea un camion-platformă înţesat cu maşini. A nimerit într-un ambutaiaj. În spatele lui a oprit un TIR care transporta diluant. Câteva secunde mai târziu a fost izbit puternic din spate. O cisternă intrase direct în coloană, fără să frâneze.

"N-am mai stat să mă gândesc ce să fac. Am desfăcut centura de siguranţă, am desfăcut uşa şi am sărit din cabină. Aveam flăcările la un metru în spate. Și am luat-o la fugă."

Internat cu arsuri de gradul doi, românul a ieşit din spital şi s-a întors la Roma, alături de soţie şi de cei doi băieţi ai lui. Spune că dragostea pentru ei l-a salvat.

"În timp ce alergam să fug de flăcări, în faţă vedeam doar imaginea lor, nimic altceva."

Din camionul lui nu a rămas mai nimic. O persoană a murit şi alte 145 au fost rănite în accidentul de luni, arată cel mai recent bilanţ.