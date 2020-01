Matteo Politi, falsul chirurg italian, s-a făcut cântăreț. Și-a lansat prima piesă din carieră

„La momentul actual aștept din Priștina, am angajat un avocat acolo pentru a primi toate actele în original sau conform cu originalul care să demonstreze că sunt medic și nu este falsă diploma mea. Ieri am primit diploma, acum aștept foaia matricolă care confirmă că am studiat la zi în limba engleză.” , povestește Matteo.

Bărbatul încă nu are voie să părăsească Bucureștiul sau Ilfovul, iar acest lucru a fost dificil. Italianul are și o linie de haine care îi poartă numele. „Pot să mă adaptez, știu să fac multe lucruri”