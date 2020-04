Ți se face pielea de găină! Mărturia unui medic din prima linie: „Ne-am intersectat, nu o dată, cu moartea prin saloane. Acum era altfel”

La început am privit cu teamă decizia de a fi gazdă pentru carantinații veniți din toate colțurile Europei, goniți de ucigașul virus spre casă. Auzisem nenumărate povești despre ei. Dar știam că puteau fi și ai mei printre aceștia. Sau eu. Sau copilul meu.

Când am îmbrăcat prima dată echipamentul de protecție nu am simțit teama, ci m-am gândit că viața mi-a oferit o altă provocare, a nu știu câta! Păream din altă lume, pentru o altă lume. Mă simțeam cuprinsă de o neliniște, dar și o frenezie cum nu mai avusesem în toată meseria mea. Și doar făcusem practică în toți anii de studenție în toate secțiile, ne intersectasem, nu o dată, cu moartea prin saloane și laboratoare.

Acum era însă altceva. Am privit la colegele mele. Le simțeam la fel de emoționate. Apoi am început să prindem curaj. Să ne susținem privirile. Să ne luăm locul stabil în scenariul atât de bine comandat și coordonat de managerul nostru. De fapt, ea, Elena Roxana Almășan, ne insuflase încrederea că va fi bine. Ea se ocupase să avem întregul necesar de echipamente de protecție, să facem toate operațiile de izolare ca la carte, după planul prestabilit. Niciun detaliu nu a fost omis pentru ca toată lumea să se simtă in siguranţă.

Reputatul medic Iulia Belc, scrisoare emoțioanantă