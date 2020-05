Virgil Musta, medicul care a vindecat zeci de bolnavi de COVID-19, apel către români: ”Nu ștergeți cu buretele ce am câștigat până acum!”

”Știu că aceste două luni de zile au reprezentat o perioadă grea, în care pentru mulți s-au acumulat multe frustrări, din diverse motive întemeiate. Dar mai știu foarte bine și că destui oameni au suferit în spitale (unii încă mai suferă) din cauza acestui virus. Este o realitate pe care eu am trăit-o direct. Am încercat împreună cu colegii mei să găsim în permanență soluții astfel încât să reușim să le alinăm suferința și să facem tot posibilul să-i vindecăm cât mai repede.

"Chiar dacă nu am ajuns la dramele din alte țări, noi medicii din linia întâi am trăit tot timpul cu gândul că e posibil oricând să explodeze numărul de cazuri și să ajungem să nu-i mai putem trata pe toți, în special cazurile grave. Așa că, dacă până acum am reușit să ținem situația sub control, în special datorită responsabilități manifestate de marea majoritate a românilor (așa cum am mai spus), nu vreau să ștergem cu buretele ce am câștigat și să trăim din nou cu toții cu teama că totul poate scăpa de sub control", adaugă medicul timișorean.

De asemenea, medicul a făcut publice și niște măsuri pe care ar trebui să le ia oamenii:

”Consider că în perioada următoare rămân foarte importante următoarele: