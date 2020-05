Căt costă acum o mască în România și cum o alegem. Măști chirurgicale, măști medicinale, măști cu filtru sau măști din bumbac?

Citește și:

– Semi-măști cu filtre de protecție respiratorie de unică folosință

US National for Occupational Safety and Health (NIOSH), clasifică semi-măștile filtrante astfel: N95, N100, P95, P99, P100, R95, R99 și R100. Masca tip N95 este un dispozitiv de protecție respiratorie conceput pentru a obține o potrivire facială foarte strânsă și o filtrare foarte eficientă a particulelor aeriene, blochează cel puțin 95 la sută din particulele de test foarte mici (0,3 microni), de aceea este foarte potrivită pentru o protectie eficientă împotriva transmiterii infecțiilor.

