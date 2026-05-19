Mesaje de Sfinții Constantin și Elena 2026. Urări pentru cei care își sărbătoresc onomastica

Cele mai frumoase mesaje de Sfinții Constantin și Elena 2026. Urări originale pentru familie, prieteni, colegi și SMS-uri scurte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 21:23 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 22:49
Sfinții Constantin și Elena sunt sărbătoriți în fiecare an pe 21 mai, iar această zi specială este un prilej perfect pentru a le transmite celor dragi gânduri bune, urări sincere și mesaje pline de emoție. | Shutterstock
Sfinții Constantin și Elena sunt sărbătoriți în fiecare an pe 21 mai, iar această zi specială este un prilej perfect pentru a le transmite celor dragi gânduri bune, urări sincere și mesaje pline de emoție. Fie că vrei să îi surprinzi pe membrii familiei, pe prieteni, pe colegii de muncă sau cauți un SMS scurt și elegant, inspirația potrivită poate face diferența.

Mesaje de Sfinții Constantin și Elena 2026

Am pregătit o selecție de mesaje originale de Sfinții Constantin și Elena 2026, potrivite pentru orice persoană dragă din viața ta. Toate urările sunt scrise într-un stil cald, modern și autentic.

Mesaje pentru familie

La mulți ani de Sfinții Constantin și Elena! Să aveți parte de sănătate, liniște și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi.

Fie ca această zi sfântă să vă aducă pace în suflet, bucurii sincere și oameni buni aproape de inimă. La mulți ani!

Vă doresc o zi plină de iubire, zâmbete și împliniri. Să vă bucurați mereu de familie și de tot ce este mai frumos în viață.

La mulți ani cu sănătate și putere! Sfinții Constantin și Elena să vă ocrotească în fiecare pas.

Să aveți parte de o zi minunată și de un an plin de reușite, liniște și dragoste. La mulți ani!

Pentru cea mai frumoasă familie, cele mai sincere urări de bine. Să nu vă lipsească niciodată fericirea și armonia.

Astăzi este despre voi și despre oamenii care vă iubesc. La mulți ani binecuvântați și plini de lumină!

Sărbătoarea aceasta să vă aducă speranță, energie bună și multe motive de recunoștință.

Vă trimit cele mai calde gânduri și vă doresc să rămâneți mereu uniți, sănătoși și fericiți.

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Constantin și Elena! Să aveți sufletul împăcat și inima plină de bucurie.

Mesaje pentru prieteni

La mulți ani! Să ai parte de o zi la fel de frumoasă ca tine și de oameni care să îți facă viața mai bună.

Îți doresc să nu îți pierzi niciodată zâmbetul, optimismul și pofta de viață. La mulți ani de Sfinții Constantin și Elena!

Fie ca toate planurile tale să prindă contur, iar această zi să îți aducă multă energie pozitivă.

Prieten drag, să ai parte de sănătate, iubire și cât mai multe momente memorabile. La mulți ani!

Îți trimit o îmbrățișare mare și cele mai bune gânduri. Să ai o zi exact așa cum îți dorești.

La mulți ani! Bucură-te de fiecare clipă și nu uita că meriți tot ce este mai bun.

Să ai parte de liniște, inspirație și multe motive de fericire. O zi minunată îți doresc!

Fie ca această sărbătoare să îți aducă oameni sinceri, reușite și multe surprize frumoase.

Îți doresc un an plin de curaj, experiențe noi și momente care să îți rămână în suflet.

La mulți ani de nume! Să fii sănătos, fericit și mereu înconjurat de oameni care te apreciază.

Mesaje scurte pentru SMS

La mulți ani de Sfinții Constantin și Elena! Multă sănătate și bucurii!

Să ai o zi frumoasă și un an plin de împliniri. La mulți ani!

Gânduri bune și multă fericire de ziua numelui!

La mulți ani! Să fii sănătos și mereu cu zâmbetul pe buze.

Fie ca Sfinții Constantin și Elena să îți aducă noroc și liniște.

O zi minunată și multe motive de bucurie! La mulți ani!

Sănătate, iubire și reușite în tot ce faci. La mulți ani!

Îți doresc o zi specială și oameni frumoși aproape.

La mulți ani cu drag și numai gânduri bune!

Bucură-te de această zi și de tot ce este frumos în viața ta!

Mesaje pentru colegii de la locul de muncă

La mulți ani de Sfinții Constantin și Elena! Vă doresc sănătate, succes și multe realizări profesionale.

Să aveți parte de o zi frumoasă și de cât mai multe motive de bucurie atât la serviciu, cât și acasă.

Multă sănătate, energie și inspirație în tot ceea ce faceți. La mulți ani!

Fie ca această zi specială să vă aducă liniște, optimism și reușite pe toate planurile.

Vă doresc să aveți parte de colegi buni, proiecte de succes și cât mai multe satisfacții.

La mulți ani! Să vă păstrați mereu entuziasmul și profesionalismul.

O zi excelentă și un an plin de oportunități! Cele mai bune gânduri de sărbătoarea numelui.

Să aveți parte de sănătate, respect și cât mai multe momente frumoase alături de echipă.

La mulți ani și mult succes în tot ceea ce vă propuneți!

Vă doresc echilibru, bucurii și multe împliniri personale și profesionale.

