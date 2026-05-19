(P) Produsele pe bază de colagen și rolul lor în prevenirea îmbătrânirii premature

Menținerea unui aspect fizic plin de vitalitate de-a lungul anilor a devenit pentru multe persoane o prioritate ce necesită mai mult decât o rutină cosmetică de suprafață.

Oamenii înțeleg din ce în ce mai mult importanța unor opțiuni sistemice - care acționează pe mai multe planuri în organism - pentru a-și păstra pe termen lung atributele tinereții.

Și cum farmacia nu este doar un punct de vânzare, ci și un loc unde știința nutriției întâlnește îngrijirea personală și profesionalismul farmacistului, consilierea acestuia din urmă oferă îndrumare în alegerea unor formule inovatoare, atent dozate, cum sunt produsele din gama Benesio, ce pot fi găsite în rețeaua de farmacii Catena.

Importanța colagenului hidrolizat pentru ten

Pentru a înțelege cum putem păstra tenul tânăr pentru mai mult timp, trebuie să “privim” dincolo de epidermă. Colagenul este „adezivul” care susține structura pielii, însă după vârsta de 25 de ani, producția proprie începe să scadă progresiv. Produsul Collanova de la Benesio poate fi de ajutor în acest proces datorită unei formule optimizate pentru biodisponibilitate (raportul dintre cantitatea de substanță activă care ajunge în sânge și cea administrată). Astfel, un farmacist care oferă sfaturi utile va explica întotdeauna importanța colagenului hidrolizat.

Spre deosebire de colagenul nativ, cel hidrolizat este fragmentat în peptide de mici dimensiuni. Această formă este mult mai ușor de absorbit de către organism, ajungând în fluxul sanguin și, ulterior, în derm, pentru sprijinirea unor procese ca:

Restructurarea dermului - peptidele de colagen stimulează fibroblastele (celule esențiale ale țesutului conjunctiv) să producă fibre noi de colagen și elastină, redând fermitatea pielii;

Diminuarea ridurilor - consumul regulat ajută la „umplerea” din interior a liniilor fine, oferind tenului un aspect mai dens și mai neted;

Hidratare profundă - colagenul hidrolizat contribuie la îmbunătățirea capacității pielii de a reține apa, prevenind aspectul de ten uscat, lipsit de vitalitate.

“Scut celular”: rolul vitaminei E și al seleniului

Pe lângă structura oferită de colagen, un ten tânăr are nevoie de protecție antioxidantă. Aici intervin două ingrediente cheie: vitamina E și seleniul. Acești compuși acționează ca un scut protector la nivel celular.

Vitamina E este un antioxidant liposolubil care ajută la protejarea lipidelor din membranele celulare împotriva stresului oxidativ. Aceasta contribuie la menținerea barierei naturale de protecție a pielii, prevenind deshidratarea și îmbătrânirea cauzată de radiațiile UV. Pe de altă parte, seleniul este un mineral esențial care sprijină enzimele antioxidante ale corpului. Împreună, acestea nu doar că protejează celulele pielii, dar contribuie și la menținerea sănătății părului și unghiilor, prevenind degradarea prematură a acestora sub influența radicalilor liberi.

Mai mult decât sprijin pentru ten: unghii mai rezistente, păr strălucitor

Un aspect adesea neglijat în rutinele clasice de îngrijire este sănătatea anexelor pielii. Collanova de la Benesio oferă o susținere complexă, deoarece colagenul și nutrienții stau la baza matricei unghiilor și foliculilor piloși. Administrarea acestui supliment contribuie, prin urmare, la întărirea unghiilor, reducând fragilitatea acestora.

În ceea ce privește podoaba capilară, prezența aminoacizilor din colagen, împreună cu biotina și zincul, susțin structura de cheratină, pentru un păr mai rezistent la rupere, cu o textură îmbunătățită și o strălucire naturală. Este o abordare holistică a frumuseții, cu accent pe detalii, oferind acel aspect îngrijit de la rădăcină până la vârfuri.

Ingrediente care lucrează împreună: acid hialuronic, biotină, vitamina C

Sprijinul oferit de un produs cum este Collanova, disponibil în farmaciile Catena, nu se bazează doar pe colagen. Menținerea tinereții tenului necesită un „cocktail” de nutrienți care lucrează împreună, se susțin și se completează.

Astfel, acidul hialuronic acționează ca un magnet pentru umiditate, asigurând hidratarea necesară pentru a preveni lăsarea țesuturilor. De asemenea, prezența vitaminei C este esențială. Fără ea, asimilarea colagenului în organism nu se poate face în parametri optimi. Aceasta acționează și ca un antioxidant puternic, protejând celulele de radicalii liberi generați de poluare și radiații UV. Biotina și zincul completează formula, fiind nutrienți esențiali nu doar pentru piele, ci și pentru sănătatea părului și a unghiilor, oferind o abordare de tip „frumusețe din interior”.

Opțiuni personalizate de îngrijire

Deși informația este la un click distanță în era tehnologiei, rolul farmacistului în consilierea pacientului rămâne de neînlocuit. Un specialist pregătit poate indica durata corectă a unei cure pentru a ne atinge obiectivul dorit și poate explica de ce forma buvabilă (lichidă) a unui produs, cum este Collanova de la Benesio, este superioară tabletelor în ceea ce privește viteza de asimilare în organism.

Discuția cu farmacistul este relevantă pentru că se poate concentra pe nevoile organismului tău, de exemplu. De asemenea, tot el este cel care îți poate oferi informații despre campanii de sănătate sau îți poate prezenta avantajele utilizării unui card de fidelitate, facilitând accesul la opțiuni premium cu prețuri competitive.

Inovație accesibilă

Prin urmare, lupta împotriva îmbătrânirii premature se duce prin educație și alegeri informate. Iar alegând rețele farmaceutice de încredere, pacienții beneficiază de siguranța unor produse verificate și de expertiza unui personal care înțelege complexitatea biochimică a ingredientelor. Nu în ultimul rând, farmacia este locul unde putem avea acces la inovație accesibilă, prin intermediul unor produse ca Benesio de la Collanova, în cazul căruoa calitatea colagenului hidrolizat și mixul inteligent de vitamine oferă sprijin pentru un ten care își păstrează elasticitatea, păr și unghii rezistente, cu aspect revitalizat.