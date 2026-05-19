Antena Căutare
Home News Social (P) Produsele pe bază de colagen și rolul lor în prevenirea îmbătrânirii premature

(P) Produsele pe bază de colagen și rolul lor în prevenirea îmbătrânirii premature

Menținerea unui aspect fizic plin de vitalitate de-a lungul anilor a devenit pentru multe persoane o prioritate ce necesită mai mult decât o rutină cosmetică de suprafață.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 13:32 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 14:12
Galerie
Produsele pe bază de colagen și rolul lor în prevenirea îmbătrânirii premature | imagine proprie
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Oamenii înțeleg din ce în ce mai mult importanța unor opțiuni sistemice - care acționează pe mai multe planuri în organism - pentru a-și păstra pe termen lung atributele tinereții.

Și cum farmacia nu este doar un punct de vânzare, ci și un loc unde știința nutriției întâlnește îngrijirea personală și profesionalismul farmacistului, consilierea acestuia din urmă oferă îndrumare în alegerea unor formule inovatoare, atent dozate, cum sunt produsele din gama Benesio, ce pot fi găsite în rețeaua de farmacii Catena.

Importanța colagenului hidrolizat pentru ten

Pentru a înțelege cum putem păstra tenul tânăr pentru mai mult timp, trebuie să “privim” dincolo de epidermă. Colagenul este „adezivul” care susține structura pielii, însă după vârsta de 25 de ani, producția proprie începe să scadă progresiv. Produsul Collanova de la Benesio poate fi de ajutor în acest proces datorită unei formule optimizate pentru biodisponibilitate (raportul dintre cantitatea de substanță activă care ajunge în sânge și cea administrată). Astfel, un farmacist care oferă sfaturi utile va explica întotdeauna importanța colagenului hidrolizat.

Articolul continuă după reclamă

Spre deosebire de colagenul nativ, cel hidrolizat este fragmentat în peptide de mici dimensiuni. Această formă este mult mai ușor de absorbit de către organism, ajungând în fluxul sanguin și, ulterior, în derm, pentru sprijinirea unor procese ca:

  • Restructurarea dermului - peptidele de colagen stimulează fibroblastele (celule esențiale ale țesutului conjunctiv) să producă fibre noi de colagen și elastină, redând fermitatea pielii;
  • Diminuarea ridurilor - consumul regulat ajută la „umplerea” din interior a liniilor fine, oferind tenului un aspect mai dens și mai neted;
  • Hidratare profundă - colagenul hidrolizat contribuie la îmbunătățirea capacității pielii de a reține apa, prevenind aspectul de ten uscat, lipsit de vitalitate.

“Scut celular”: rolul vitaminei E și al seleniului

Pe lângă structura oferită de colagen, un ten tânăr are nevoie de protecție antioxidantă. Aici intervin două ingrediente cheie: vitamina E și seleniul. Acești compuși acționează ca un scut protector la nivel celular.

Vitamina E este un antioxidant liposolubil care ajută la protejarea lipidelor din membranele celulare împotriva stresului oxidativ. Aceasta contribuie la menținerea barierei naturale de protecție a pielii, prevenind deshidratarea și îmbătrânirea cauzată de radiațiile UV. Pe de altă parte, seleniul este un mineral esențial care sprijină enzimele antioxidante ale corpului. Împreună, acestea nu doar că protejează celulele pielii, dar contribuie și la menținerea sănătății părului și unghiilor, prevenind degradarea prematură a acestora sub influența radicalilor liberi.

Mai mult decât sprijin pentru ten: unghii mai rezistente, păr strălucitor

Un aspect adesea neglijat în rutinele clasice de îngrijire este sănătatea anexelor pielii. Collanova de la Benesio oferă o susținere complexă, deoarece colagenul și nutrienții stau la baza matricei unghiilor și foliculilor piloși. Administrarea acestui supliment contribuie, prin urmare, la întărirea unghiilor, reducând fragilitatea acestora.

În ceea ce privește podoaba capilară, prezența aminoacizilor din colagen, împreună cu biotina și zincul, susțin structura de cheratină, pentru un păr mai rezistent la rupere, cu o textură îmbunătățită și o strălucire naturală. Este o abordare holistică a frumuseții, cu accent pe detalii, oferind acel aspect îngrijit de la rădăcină până la vârfuri.

Ingrediente care lucrează împreună: acid hialuronic, biotină, vitamina C

Sprijinul oferit de un produs cum este Collanova, disponibil în farmaciile Catena, nu se bazează doar pe colagen. Menținerea tinereții tenului necesită un „cocktail” de nutrienți care lucrează împreună, se susțin și se completează.

Astfel, acidul hialuronic acționează ca un magnet pentru umiditate, asigurând hidratarea necesară pentru a preveni lăsarea țesuturilor. De asemenea, prezența vitaminei C este esențială. Fără ea, asimilarea colagenului în organism nu se poate face în parametri optimi. Aceasta acționează și ca un antioxidant puternic, protejând celulele de radicalii liberi generați de poluare și radiații UV. Biotina și zincul completează formula, fiind nutrienți esențiali nu doar pentru piele, ci și pentru sănătatea părului și a unghiilor, oferind o abordare de tip „frumusețe din interior”.

Opțiuni personalizate de îngrijire

Deși informația este la un click distanță în era tehnologiei, rolul farmacistului în consilierea pacientului rămâne de neînlocuit. Un specialist pregătit poate indica durata corectă a unei cure pentru a ne atinge obiectivul dorit și poate explica de ce forma buvabilă (lichidă) a unui produs, cum este Collanova de la Benesio, este superioară tabletelor în ceea ce privește viteza de asimilare în organism.

Discuția cu farmacistul este relevantă pentru că se poate concentra pe nevoile organismului tău, de exemplu. De asemenea, tot el este cel care îți poate oferi informații despre campanii de sănătate sau îți poate prezenta avantajele utilizării unui card de fidelitate, facilitând accesul la opțiuni premium cu prețuri competitive.

Inovație accesibilă

femeie care caută în farmacie

Prin urmare, lupta împotriva îmbătrânirii premature se duce prin educație și alegeri informate. Iar alegând rețele farmaceutice de încredere, pacienții beneficiază de siguranța unor produse verificate și de expertiza unui personal care înțelege complexitatea biochimică a ingredientelor. Nu în ultimul rând, farmacia este locul unde putem avea acces la inovație accesibilă, prin intermediul unor produse ca Benesio de la Collanova, în cazul căruoa calitatea colagenului hidrolizat și mixul inteligent de vitamine oferă sprijin pentru un ten care își păstrează elasticitatea, păr și unghii rezistente, cu aspect revitalizat.

Rezultate Loto, 17 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,7 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pe...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Observatornews.ro Alertă de vreme rea: revin ploile torențiale, grindina și vijeliile. Zonele vizate de cod galben de vânt Alertă de vreme rea: revin ploile torențiale, grindina și vijeliile. Zonele vizate de cod galben de vânt
Antena 3 Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
SpyNews Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Rezultate Loto, 17 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,7 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi
Rezultate Loto, 17 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,7 milioane de euro. Ce premii sunt în...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rezultate Loto azi, 17 mai 2026. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 17 mai 2026. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Cum a ajuns fiul unui tractorist să construiască rachete și să fie invitat la NASA, după ce mai întâi i-a fost refuzată viza de SUA
Cum a ajuns fiul unui tractorist să construiască rachete și să fie invitat la NASA, după ce mai întâi i-a fost... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Acuzații grave lansate de Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială!“
Acuzații grave lansate de Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială!“ BZI
Achizițiile de tehnică militară americană ale României au explodat. Țara noastră are pe lista de cumpărături arme de 11 miliarde de dolari
Achizițiile de tehnică militară americană ale României au explodat. Țara noastră are pe lista de cumpărături... Jurnalul
Andreea Bălan și Petrișor Ruge se despart profesional după aproape 20 de ani de colaborare. Schimbare majoră în echipa artistei
Andreea Bălan și Petrișor Ruge se despart profesional după aproape 20 de ani de colaborare. Schimbare majoră în... Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Cât costă ceasurile Swatch/Audemars Piguet pentru care lumea s-a luat la bătaie la cozi uriașe
Cât costă ceasurile Swatch/Audemars Piguet pentru care lumea s-a luat la bătaie la cozi uriașe Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x