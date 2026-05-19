(P) 10 sfaturi de care să ții cont când îți cumperi un scuter nou

Pe piață poți întâlni o varietate de modele de scutere care acoperă o gamă largă de cerințe și nevoi.

Această varietate poate fi copleșitoare la prima vedere, însă devine mai ușor de gestionat dacă îți stabilești din timp câteva criterii clare de selecție.

Dacă te numeri printre cei care vor să-și cumpere un scuter nou, în cele ce urmează vei găsi 10 sfaturi care ar putea să-ți fie de folos.

Nu te grăbi

Evită să-ți cumperi un scuter în grabă doar pentru că îți place cum arată sau pentru că prețul acestuia ți se pare atractiv. Acordă-ți timp să îți clarifici ce anume cauți cu adevărat, să te documentezi și să compari mai multe variante. O decizie luată în grabă îți poate genera nemulțumiri pe termen lung, poate mai ales dacă realizezi în scurt timp că scuterul cumpărat nu corespunde nevoilor tale reale de utilizare.

Articolul continuă după reclamă

Analizează-ți cu atenție nevoile de deplasare

Înainte de orice altceva, gândește-te la cum intenționezi să folosești scuterul. Îl vei utiliza exclusiv în oraș, pe distanțe scurte, vei merge cu el des la drum lung? Câți kilometri crezi că vei parcurge zilnic? Vei transporta un pasager sau bagaje, chiar și ocazional? Răspunsurile la aceste întrebări te pot ajuta să înțelegi mai bine de ce tip de scuter ai nevoie.

Hotărăște-te asupra motorizării și dotărilor

Gândește-te ce motorizare și ce dotări îți sunt cu adevărat utile. Prioritizează siguranța, confortul și fiabilitatea. Alege în funcție de nevoile pe care le ai, dar, totodată, ia în calcul faptul că nevoile și preferințele tale se pot schimba în timp.

Stabilește-ți un buget

Un buget clar pentru achiziția scuterului îți poate simplifica procesul de selecție. În loc să compari foarte multe modele din categorii diferite de preț, te poți concentra doar pe scuterele care se încadrează în suma pe care ai decis să o aloci de la început.

Acordă atenție echipamentului de protecție

Dacă urmează să-ți cumperi un scuter, nu uita să ai în vedere și echipamentul de protecție. Chiar dacă vei circula doar în interiorul localităților, pe distanțe scurte și cu viteze mici, riscurile din traficul rutier nu trebuie subestimate. Poartă echipament de protecție adecvat și nu face rabat de la calitate atunci când îl achiziționezi.

Fii atent la detalii

Există mai multe amănunte care pot influența considerabil siguranța și confortul. Verifică poziția de condus, înălțimea șeii, spațiul pentru picioare, vizibilitatea în oglinzi, cât de ușor ajungi la comenzi și nu te rezuma doar la acestea.

Informează-te despre garanție

Este important să te informezi despre perioada de garanție, precum și despre condițiile de acordare a acesteia. Totodată, verifică și dacă există variante de extindere a garanției și ce presupun acestea.

Verifică reputația producătorilor

Nu toate mărcile prezente pe piață au același istoric în materie de fiabilitate, condiții de acordare a garanției și suport post-vânzare. Verifică reputația producătorilor din mai multe surse, nu te limita doar la prezentările de pe site-urile sau paginile social media ale acestora. Caută recenzii, clipuri de prezentare făcute de utilizatori și, dacă ai ocazia, discută cu persoane care utilizează de ceva vreme modelele de scutere care te interesează.

Verifică dacă poți participa la un test ride

Chiar dacă ai citit specificațiile tehnice și ai văzut fotografii și clipuri de prezentare ale unui scuter, crezi că fără să-l conduci îți poți da seama dacă ți se potrivește cu adevărat? Participarea la un test ride te poate ajuta să-ți faci o imagine mai clară despre modul în care se comportă scuterul în mers.

Compară obiectiv mai multe modele

Înainte de a lua o decizie finală, compară în mod obiectiv modelele care îți prezintă interes. Când faci o comparație, fii echilibrat și nu te limita la unul sau două criterii. Asigură-te că iei în calcul toate aspectele importante, printre care siguranța, motorizarea, dotările, confortul, garanția, accesul la service și disponibilitatea pieselor de schimb. Evaluează cu atenție avantajele și limitările fiecărui model.

Cumpărarea unui scuter nou este o decizie care nu ar trebui luată în grabă, ci merită analizată cu atenție. Ține cont de sfaturile menționate anterior și nu te limita doar la acestea. Alege informat și nu te lăsa cuprins de entuziasmul primei impresii sau de presiunea unei oferte de moment.