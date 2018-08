Minune DUMNEZEIASCĂ! Icoana din România care îndeplinește ORICE dorință! Unde se află

Zeci de preoţi au condus icoana făcătoare de minuni în drum spre biserică şi alte sute de oameni, în spate, au cântat şi s-au rugat neîncetat pentru binele lor şi nu numai.

Gălățenii s-au rugat pentru domolirea caniculei, pentru ploaie moderata, sanatate si pace. Abia salvata dintr-un incendiu, in urma cu sapte ani, Icoana Facatoare de Minuni a Fecioarei Maria de la Manastirea Adam a plecat in anualul pelerinaj prin tara ce precede sarbatoarea Sf Marii. Adusa la Galati, credinciosi s-au inghesuit pentru a saruta icoana. In aceasta seara ea a strabatut strazile orasului insotita de o mie de galateni.

Icoana Facatoare de Minuni a Fecioarei Maria va ramane si maine in Galati cand va ajunge la Arhiepiscopia Dunarii de Jos.