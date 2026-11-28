Bucureștiul se pregătește de sărbători. În weekendul 27 noiembrie - 1 decembrie se deschid Târgurile de Crăciun și au loc seri de teatru, opere și concerte. Pe 1 decembrie are loc Parada Militară Națională, în Piața Arcul de Triumf.

Ce poți face în București, de minivacanța de 1 Decembrie | Profimedia

În perioada 27 noiembrie - 1 decembrie se deschid mai multe târguri de Crăciun din București și au loc concerte, expoziții și ateliere pentru copii. Nu trebuie uitată nici Parada Militară Națională de pe 1 decembrie, în Piața Arcul de Triumf.

S-au deschis târgurile de Crăciun din București

Poveste de Crăciun de la Opera Comică pentru Copii și-a deschis porțile pe 20 noiembrie, iar începând cu 26 noiembrie, este deschis și West Side Christmas Market din Parcul Drumul Taberei. Și-a deschis porțile și Bucharest Christmas Market din Piața Constituției pe 27 noiembrie. Este cel mai mare târg de Crăciun din București și va putea fi vizitat până pe 27 decembrie.

Între 27-29 noiembrie are loc la Muzeul Național al Țăranului Român și Târgul de Sfântul Andrei. Este locul unde producători, colecționari de antichități și meșteri populari aduc obiecte lucrate manual, iar accesul este gratuit.

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Spectacole și ateliere pentru copii

Pe 29 noiembrie se deschide un alt târg de Crăciun, cel din Parcul Alexandru Ioan Cuza, Urban Christmas, care poate fi vizitat până pe 11 ianuarie 2027. La Circul Metropolitan București are loc premiera spectacolului „Winter Wonderland”, între 27-29 noiembrie, iar la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” începe programul „Călător prin tradiții de iarnă”. În prima zi, copiii cu vârste între 5 și 14 ani pot participa la atelierul „Povestea grâului de Sf. Andrei”.

Expoziții în acest weekend

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” are loc între 26 noiembrie 2026 - 2 martie 2027 expoziția „De la argilă, fir și metal la natură statică. Obiecte din colecția pictorului Corneliu Baba”.

Spectacole și ateliere gratuite au loc pe Esplanada Primăriei Sectorului 1, între 27-29 noiembrie, în intervalul 13:00-20:00 zilnic. „Realitatea Continuă”, o expoziție despre presa interbelică, este deschisă între 27 noiembrie - 17 decembrie, la Galeria Mincu, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, iar la ARCUB au loc două reprezentații ale „Five Kinds of Silence”.

Parada Militară Națională pe 1 decembrie

Pe 1 decembrie, de la ora 11:00, are loc Parada Militară Națională, în Piața Arcul de Triumf. De la 12:30 la 14:30 va avea loc expoziție de tehnică militară, în zona Arcului de Triumf.

Muzeul Național de Istorie a României are intrare gratuită între 09:00 și 17:00, de Ziua Națională. În intervalul 16:00-20:00 vor fi deschise Spațiile Istorice ale fostului Palat Regal, la Muzeul Național de Artă al României, cu intrare gratuită.

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