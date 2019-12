O bufniță a primit a doua șansă la viață. După ce a fost lovită de o maşină, pasărea a fost salvată de o tânără

Lovit de maşină şi abandonat în drum, huhurezul nu avea nici o şansă dacă prin zonă nu trecea o tânără cu inima mare.

„Am stat acolo langa ea si am sunat imediat un biolog mi-a dat niste sfaturi am stat langa bufnita si am protejat-o cu patura. Am dat-o din drum sa nu ne calce masina” , povestește tânăra.

Chemat în ajutor, biologul pasionat de şoimărit, a luat pasărea rănită şi a dus-o la primul cabinet veterinar.

Huhurezul mare este o specie caracteristică munţilor Ural, dar care s-a adaptat foarte bine şi în pădurile din România. La noi în ţară pasărea este ocrotită prin lege, iar capturarea şi deţinerea lor este considerată infracţiune.