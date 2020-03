"Am mers la cabinet, m-a îmbrățișat. Zile mai târziu, mi-a zis că e bolnavă!" Rodica a fost infectată cu Covid-19 de un medic din Spania, care nu a știut că are boala

Simțeam că mă zgârie ceva, apoi urma o tuse ușoară seacă care îmi usca gâtul. Am băut seara un frenadol crezând că a doua zi mă voi simți mai bine. Marți dimineața m-am trezit cu aceeași durere de cap, gât și tuse și am continuat să beau frenadol. Miercuri a început o durere cumplită de cap de la tâmple până în spatele capului, acută. Totuși m-am dus la muncă.

Femeia a povestit cum a aflat că a fost infectată cu Covid 19

"Acea zi a fost teribilă, nu am rezistat. Am anunțat șeful că plec. Am început cu stare de vomă și diaree. Apoi au venit durerile musculare în absolut tot corpul. Pe drum până la metrou mă rugam să nu cad jos. Mă opream și mă țineam cu mâinile de genunchi pentru că nu mai simțeam siguranță în ei. Drumul până acasă a fost etern, cu vomă, o senzație de rău ce nu se mai termina. Am ajuns acasă și am sunat doctorița cu care mă întâlnisem în urmă cu câteva zile și care, când ne-am văzut, vrând să mă consoleze pentru decesul din familie, m-a îmbrățișat. Suntem bune prietene. Dânsa doar mi-a zis că mă va suna imediat, să stau liniștită. M-a sunat și m-a sfătuit să sun la un număr de telefon pe care mi l-a dat. A zis că nu poate vorbi mai mult, dar că urmează să îmi scrie. Am rămas liniștită vreo ora ca după aceea să-mi trimită un mesaj în care îmi spunea că ea a ieșit pozitivă la testul de coronavirus”, a povestit Rodica pentru totuldespremame.ro.