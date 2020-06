O singură elevă din Brăila a obţinut media 10 la Bacalaureat: ”Îmi doresc să devin profesor de Limba română!”

Marina Zafiu este singura elevă cu 10 la examenul de Bacalaureat susţinut anul acesta de elevii din Brăila. Ea este absolventă a Colegiului Naţional ”Gheorghe Munteanu Murgoci”, la clasa de Ştiinţe Sociale. Adolescenta a relatat pentru News.ro cum a trăit bucuria că a obţinut media 10 la Bacalaureat.

”Am fost puţin şocată, pentru că nu mă aşteptam, deşi cunoscuţii îmi tot spuneau că o să obţin 10. Apoi mi-am revenit şi am fost foarte bucuroasă. Am fost un copil care a fost dedicat studiului în toţi anii de şcoală. Am lăsat deoparte orice activitate care-mi putea distrage atenţia de la studiu, iar acum a venit rezultatul”, a spus adolescenta.

În anii de liceu, Marina a participat la mai multe olimpiade naţionale, obţinând rezultate remarcabile la română, matematică, dar şi sociologie.

Acum, după ce a terminat liceul, vrea să meargă la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, pentru că vrea să devină un bun profesor.