(P) Crezi că vara îți strică părul? Adevărul este puțin mai complicat.

Vara este, fără îndoială, cel mai solicitant sezon pentru păr. Soarele, apa sărată, clorul și temperaturile ridicate își lasă amprenta asupra firului de păr, însă rareori sunt singurele responsabile.

Hairstyliștii Jovsky Studio spun că cele mai vizibile schimbări apar, de fapt, din combinația dintre factorii externi și câteva obiceiuri pe care le repetăm fără să ne dăm seama. Vestea bună este că multe dintre ele pot fi corectate mai ușor decât am crede.

„Am fost doar două zile la mare. Cum de mi s-a deteriorat atât de tare părul?”

Este una dintre întrebările care apar cel mai des în salon în această perioadă.

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În realitate, două zile la plajă nu sunt suficiente pentru a deteriora semnificativ un păr sănătos. Problemele apar atunci când sarea sau clorul rămân pe fir, iar părul continuă să fie expus la soare ore întregi. Un gest simplu, precum clătirea părului cu apă curată imediat după baie, poate reduce considerabil deshidratarea și ajută firul de păr să își păstreze elasticitatea.

„Îl prind în coadă cât este ud. Chiar contează?”

Da, mai ales dacă acest obicei se repetă frecvent.

Părul ud este mai sensibil și se poate rupe mai ușor. Dacă este prins foarte strâns sau frecat energic cu prosopul, riscul de deteriorare crește. Ideal este să fie tamponat delicat cu un prosop moale și lăsat câteva minute să elimine excesul de apă înainte de coafare. Pentru descurcare, un pieptăn cu dinți rari este mai blând decât o perie folosită în grabă.

„Folosesc mască la fiecare spălare. De ce tot pare uscat?”

Pentru că hidratarea este doar o parte din soluție.

Dacă părul este decolorat, vopsit sau coafat frecvent cu temperaturi ridicate, poate avea nevoie de o îngrijire mai complexă decât poate oferi un singur produs. O mască aplicată constant poate îmbunătăți aspectul firului, dar nu înseamnă automat că răspunde nevoii sale reale.

La Jovsky Studio, fiecare tratament este recomandat după o evaluare atentă a părului. Uneori este suficientă ajustarea rutinei de acasă, iar alteori un tratament profesional poate susține hidratarea, elasticitatea și strălucirea pe care produsele alese la întâmplare nu reușesc să le ofere.

Diferența nu o face întotdeauna numărul produselor folosite, ci alegerea lor în funcție de istoricul și starea actuală a părului.

„Spray-ul cu protecție UV chiar face diferența?”

Da, mai ales în zilele în care părul este expus ore întregi la soare.

Produsele cu protecție UV pot contribui la reducerea efectelor expunerii prelungite, limitând uscarea excesivă și pierderea strălucirii. În cazul părului vopsit, protecția suplimentară poate ajuta și la menținerea aspectului culorii pentru mai mult timp. Spray-ul se aplică înainte de plajă, piscină sau de o zi petrecută în aer liber și poate fi reaplicat în funcție de recomandările produsului. Nu înlocuiește celelalte gesturi de îngrijire, dar poate deveni un pas simplu într-o rutină adaptată verii.

„Am cumpărat produse bune. De ce nu văd nicio diferență?”

Nu întotdeauna produsul este problema.

Rutina care funcționa perfect primăvara poate să nu mai fie suficientă în mijlocul verii. Expunerea constantă la soare, căldură și umiditate schimbă nevoile părului, iar îngrijirea ar trebui adaptată odată cu sezonul. Înainte de a schimba din nou produsele, merită identificată cauza reală a problemei. Uneori, câteva ajustări simple sau o recomandare potrivită fac o diferență mai mare decât o colecție întreagă de produse.

În cele din urmă, vara nu este inamicul părului. Diferența o fac obiceiurile zilnice și felul în care alegem să ne adaptăm rutina înainte ca primele semne de deteriorare să devină vizibile.

Ai grijă de părul tău în fiecare zi, nu doar atunci când începe să îți arate că are nevoie!