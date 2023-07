(P) Cu Creditul de nevoi personale Expresso de la BRD, orice plan îți iese bine din prima

Expresso este un credit pentru persoane fizice, destinat pentru a-ți realiza, bine din prima toate planurile și dorințele pe care le ai. Cu acest credit, vei avea acces rapid la suma dorita, dar si numeroase beneficii.

Expresso este un credit pentru persoane fizice, destinat pentru a-ți realiza, bine din prima toate planurile și dorințele pe care le ai. Cu acest credit, vei avea acces rapid la suma dorita, dar si numeroase beneficii.

De ce creditul Expresso?

Când discutăm despre credite de nevoi personale, trebuie să luăm in considerare două elemente esențiale - dobânda și accesibilitatea creditului.

Dobânda creditului de nevoi personale Expresso de la BRD este cuprinsă între 9,45% și 18,99%. Rata dobânzii este oferita clientilor in functie de o serie de factori precum, vechimea și stabilitatea la locul de muncă, constanta veniturilor, existența unui istoric de creditare și modul în care au fost rambursate creditele deținute până în prezent etc. In cazul in care esti curios sa vezi ce rata ai pentru suma de care ai nevoie, poți accesa un simulator aici.

Un alt avantaj al creditului Expresso este ușurința și rapiditatea cu care îl poți accesa. Dacă vrei, poți parcurge tot procesul 100% online. Tot ce trebuie să faci este să accesezi platforma noastră online. Completezi câteva date despre tine și despre creditul dorit, faci o poza cărții de identitate și ție un selfie și semnezi acordul ANAF. După ce îți afișam oferta, mai ai câțiva pasi și semnezi și contractul. Totul se finalizează în 15 minute și în plus după ce ai semnat contractul de credit, banii se regăsesc în contul tău. Nu ai nevoie de adeverință de venit sau de alte documente suplimentare.

Condiții necesare aplicare pentru Creditul de Nevoi Personale Expresso

Dacă alegi sa accesezi creditul online trebuie sa îndeplinești câteva condiții:

Sa fii cetățean român.

Sa ai minim 18 ani, dar nu mai mult de 76 de ani la finalizarea creditului.

Sa fii client BRD. Daca nu esti, poti aplica inainte, 100% online, pentru un pachet de cont curent.

Sa ai venituri din salarii sau pensie, înregistrate in baza de date ANAF.

Consulta celelalte conditii accesand pagina noastra aici.

Planuri care îți ies bine din prima

Creditul Expresso se poate utiliza fix cum îți doresti. Poți să îți cumperi o mașină pe care ți-ai dorit-o mereu, sa îți renovezi locuința sau sa-ti indeplinesti alta dorinta. Poți să achizitionezi electrocasnice sau poți să pleci într-o vacanță pe care ai tot amânat-o. Orice proiect ai avea poți accesa creditul rapid și te poti bucura de finalizarea lui.

Pentru mai multe informații despre Creditul de Nevoi Personale Expresso, poți vizita website-ul BRD, sau o sucursală din apropiere.