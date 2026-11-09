Black Friday 2026 transformă luna noiembrie într-o ocazie excelentă pentru cadouri, degustări și alegeri inspirate, cu oferte speciale și beneficii pe tot parcursul campaniei.

(P) De Black Friday, ora exactă se dă la FineStore cu reduceri spectaculoase la mii de băuturi și zeci de mii de cadouri | finestore.ro

A început Black Friday la FineStore, iar pasionații de băuturi premium pot descoperi cele mai mari reduceri din an. Între 1 și 30 noiembrie, mii de produse din categorii variate intră în ofertă, cu reduceri de până la 70%, în limita stocurilor disponibile. Este momentul potrivit pentru produsele preferate, pentru cadouri de sezon sau pentru a explora branduri de top la prețuri avantajoase.

De la vinuri atent selecționate și spumante pentru momente speciale, până la rom, coniac, vodka sau whisky, selecția Black Friday oferă opțiuni pentru toate gusturile. Fie că alegi o sticlă de Dom Perignon pentru o ocazie importantă ori vrei să descoperi un sortiment nou pentru serile petrecute acasă, FineStore aduce oferte atractive fără a face compromisuri la capitolul varietate. Stocurile sunt limitate, iar cererea este foarte mare, așa că nu lăsa pe mâine ce poți cumpăra azi!

Mii de motive să alegi FineStore de Black Friday

Campania este disponibilă atât online, pe finestore.ro, cât și în cele trei magazine din București: FineStore Pallady, de pe Bd. Theodor Pallady nr. 30C, FineStore Băneasa, de pe Bd. Aerogării nr. 2–8, și FineStore Virtuții, de pe Șos. Virtuții nr. 56E. În magazine, clienții pot primi recomandări și sfaturi direct de la specialiști, iar pentru comenzile online este disponibilă asistență prin call center.

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În plus, în perioada 1–30 noiembrie 2026, la fiecare 400 de lei cheltuiți online pe produse selecționate, clienții primesc o sticlă de Grande Alberone Vino D’Italia Bianco 0,75 L. Oferta este valabilă exclusiv pentru comenzile online, iar detaliile, produsele participante și condițiile complete pot fi consultate pe finestore.ro. Comenzile de peste 399,99 lei beneficiază și de transport gratuit.

Pentru extra cupoane și informații despre surprizele campaniei, abonează-te la newsletter și urmărește FineStore – finestore.ro – pe Facebook și Instagram. Black Friday durează toată luna, însă stocurile sunt limitate, iar produsele dorite pot dispărea rapid.