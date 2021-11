(P) Noutăți de la CFMOTO, Fantic și Tazzari la EICMA 2021

Pe segmentul de motociclete, în lumina reflectoarelor se află conceptul SR-C21 al cărui design a fost realizat de studioul CFMOTO R&D Europe Modena 40. Estimat să apară pe piață anul viitor, SR-C21 va fi primul sportbike midsize din gama producătorului din China și se remarcă prin look-ul impresionant, cu o caroserie din fibră de carbon care ascunde un motor cu 2 cilindri ce pare diferit de motoarele deja cunoscute ale companiei.

Fanii motociclismului vor mai descoperi la standul CFMOTO noile modele 300SR, 300NK, 650MT, 650NK și 700 CL-X.

O noutate pe segmentul de ATV-uri o constituie modelul CFORCE EV 110, dedicat celor mai tineri pasionați ai sportului. Nu este chiar surprinzătoare adiția unor mini ATV-uri în lineup-ul CFMOTO, având în vedere că brandul a devenit extrem de popular.

FANTIC abordează lumea curselor, dezvăluind în premieră la EICMA un nou motorbike pentru rally raid

După ce a cucerit scena Motocross și Enduro, Fantic aduce în prim-plan un model competitiv 450cc, 1 cilindru, 4 timpi, tunat de departamentul Fantic Racing special pentru competiția 2022 Dakar care va avea loc în ianuarie. O atractie deosebita o exercita si gama de motociclete Caballero. De asemenea, Fantic prezintă în cadrul expoziției și modelele sale de eBikes de ultimă generație.

Line-up-ul Tazzari EV Zero Emission Mobility prezentat în cadrul salonului de la Milano atrage toate privirile.

La standul TAZZARI EV, vizitatorii pot admira cele mai noi vehicule electrice ale producătorului, printre care ZERO 4 OPENSKY și ZERO 4 BUGGY, un minicar cu 4 locuri modern, cu design în stil Buggy. Disponibil în mărime Standard și Big, Zero 4 Buggy are în dotare baterii cu litiu de ultimă generație, oferă accelerație perfectă și manevrabilitate sportivă, atingând până la 90 km/h. ZERO 4 OPENSKY, disponibil cu variantele Sport, Tender și Limited, este promovat drept partenerul ideal pentru naveta zilnică urbană sau în afara orașului, o alternativă economică și prietenoasă cu mediul, preferabilă soluțiilor convenționale de deplasare.

