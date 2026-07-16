Vara aceasta pune la încercare orice garderobă - temperaturile ridicate cer încălțăminte care să respire, să susțină și, totodată, să arate bine.

(P) Picioarele tale merită mai mult decât un compromis între stil și confort | pexels

Fie că alegi adidași de femei pentru plimbările lungi prin oraș sau sandale de dama cu toc pentru o ieșire în oraș, decizia corectă depinde de câțiva factori pe care majoritatea cumpăratoarelor îi ignoră până când e prea târziu.

Ce face cu adevărat diferența când alegi adidași de femei

Materialul tălpii interioare este primul lucru de verificat, nu designul. O talpă din memorie foam sau EVA comprimat absoarbe șocurile la fiecare pas și reduce oboseala musculară după câteva ore de mers.

Lățimea bombeu-lui - spațiul din dreptul degetelor - este la fel de importantă. Mulți producători oferă același model în variante „narrow" și „wide", iar o diferență de câțiva milimetri poate face distincția dintre o zi confortabilă și una dureroasă.

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Adidașii de dama Adidas, de exemplu, folosesc tehnologia Boost în talpă pentru returnarea energiei la fiecare pas - un avantaj real pentru femeile care petrec mult timp în picioare.

Modelele din seria Ultraboost sau Stan Smith rămân printre cele mai vândute tocmai pentru că echilibrează estetica cu funcționalitatea.

Când vine vorba de adidași de dama Adidas, merită să verifici și sistemul de prindere. Șireturile clasice oferă stabilitate, dar variantele cu Velcro sau slip-on sunt preferate de femeile care valorifică comoditatea rapidă, mai ales în zilele aglomerate de vară.

Iată câteva criterii esențiale pentru alegerea adidașilor de femei potriviți:

Materialul exterior: mesh respirabil pentru vară, piele sau piele ecologică pentru sezoanele reci

Tipul de talpă: plată pentru uz casual, cu arc de susținere pentru alergat sau mers sportiv

Greutatea: un pantof sport sub 300g reduce oboseala la distanțe lungi

Amortizarea: importantă mai ales pe suprafețe dure, cum ar fi betonul urban

Flexibilitatea: talpa trebuie să se îndoaie natural în dreptul degetelor, nu în mijloc

Un detaliu ignorat adesea: adidașii de femei cumpărați exclusiv pentru ținută stradală se uzează diferit față de cei folosiți la sală sau alergat. Dacă îi porti în ambele contexte, talpa se degradează mai repede și susținerea se pierde.

Sandalele cu toc și arta de a nu sacrifica confortul

Sandalele de dama cu toc au reputația de a fi elegante, dar incomode - o prejudecată parțial justificată, dar depășibilă cu alegeri mai atente.

Tocul bloc sau „block heel" redistribuie greutatea corpului pe o suprafață mai mare decât tocul stiletto, reducând presiunea pe antepicior cu până la 30%. Acesta este motivul pentru care sandalele de dama cu toc bloc au depășit ca popularitate modelele cu toc subțire în ultimele sezoane.

Platforma disimulată sub talpa anterioară este un alt truc al producătorilor: chiar dacă tocul pare înalt, diferența reală de înălțime - măsurată între talpă anterioară și posterioară - poate fi de doar 5-6 cm, ceea ce schimbă complet modul în care corpul compensează postura.

Materialele conteaza și la sandale. O bretea din piele naturală cedează ușor și se mulează pe picior fără să producă bătături, spre deosebire de materialele sintetice rigide care rămân la aceeași formă indiferent de utilizare.

Sandalele de dama cu toc în variante wedge - cu platformă continuă din plută sau lemn - sunt alegerea practică a verii: stabile, ușoare și suficient de versatile pentru a merge de la o terasă la o plimbare pe faleza.

Un ultim aspect pe care cumpărătoarele îl verifică rareori: înălțimea bretelei de gleznă. O bretea prea strânsă comprimă tendonul lui Ahile după câteva ore, în timp ce una prea largă lasă piciorul să alunece și crează instabilitate pe trepte sau pavaj inegal.

Adidașii pentru femei și sandalele cu toc nu se exclud reciproc - în garderoba unei femei active, ambele au locul lor bine definit, fiecare pentru un context diferit. Întrebarea nu e pe care să o alegi, ci dacă știi exact ce să cauți când le probezi.