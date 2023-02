(P) Radu Ghițulescu, Head of Digital eJobs:“Astăzi, nu poți recruta decât dacă ești prezent peste tot unde sunt activi candidații”

Cu peste 64.000 de joburi noi postate de la începutul anului și până acum pe www.eJobs.ro, 2023 se anunța un an la fel de dinamic precum anteriorul. Asta înseamnă că angajatorii încă mai caută rețeta potrivită pentru a ajunge la candidați și a-i determina să aplice. De câțiva ani, în această rețetă apar ingrediente noi. Sarea și piperul rămân recrutarea clasică, prin anunțurile postate pe platformele de recrutare, și campaniile digitale, prin care angajatorii ajung, țintit, exact la candidații de care au nevoie.

Q. De ce nu mai este suficientă recrutarea clasică și ce aduc în plus campaniile de recrutare digitalizata?

A. În ziua de azi, un utilizator petrece foarte mult timp în mediul online - peste 6 ore pe zi. De pe internet cumpără, se informează, pe internet socializează, iar navigarea dintr-un loc în altul a ajuns să se facă acum cu foarte mare lejeritate. Astfel, cantitatea de informație pe care o consumăm în fiecare zi este foarte mare, distribuită pe numeroase platforme (rețele sociale, site-uri, aplicații etc). Toate aceste locuri devin, totodată, platforme în sine și atunci când vrei să atragi candidați și să inițiezi chiar tu dialogul cu ei. Atunci când recrutezi, ai două variante: fie aștepți să vină ei la tine (atunci când în mod proactiv intră pe site-urile de joburi, prospectează piața și aplică), fie mergi tu direct la ei. Cu ajutorul campaniilor de recrutare digitalizată, exact asta facem: suntem prezenți acolo sunt activi candidații și le atragem atenția asupra oportunităților de angajare pe care le au. Recrutarea clasică și cea prin campanii digitale nu sunt, de fapt, decât două fețe ale aceleiași monede - una nu o anulează pe cealaltă, ci o potențează.

Q. Ce înseamnă, mai concret, campanii digitale în recrutare?

A. Campaniile de recrutare digitalizată înseamnă să afișezi jobul potrivit candidaților relevanți în mediile online în care sunt ei activi. Aici, variantele sunt infinite - că vorbim despre rețele sociale, motoare de căutare sau website-uri, toate vin cu o adresabilitate specifică unui anumit grup de interes pentru angajatori. De asemenea, mijloacele de aplicare la job sunt personalizate pentru fiecare public țintă în parte.Din fericire, acum putem avea o mapare foarte clară a comportamentelor de consum digital pe categorii de vârstă, profesionale, de gen, de educație sau geografice, astfel încât să ajungem relativ ușor exact acolo unde ne dorim.

Q. Care sunt domeniile și joburile pentru care se fac cele mai multe campanii digitale?

A. Dacă vorbeam acum 5 ani, probabil că aș fi spus că retailul este domeniul din fruntea clasamentului. Astăzi, nu mai există un domeniu predominant pentru că recrutorii au îmbrățișat rapid această extensie a recrutării clasice și au integrat-o în mod nativ în planurile lor anuale de HR. În 2022, am derulat peste 300 de campanii de succes în mai mult de 30 de domenii de activitate: Call Center/BPO, Retail, Medicină, IT, Producție, Construcții, Transporturi.

Q. Cum se măsoară succesul unei campanii digitale de recrutare?

A. Succesul se măsoară, în primul rand, prin numărul de candidați relevanți care aplică într-o campanie de recrutare digitalizată. Al doilea indicator este dacă am reușit să ne atingem obiectivele de vizibilitate pe audiența principală. Cu alte cuvinte, dacă ai reușit să ajungi la acei candidați pe care îi dorești și dacă, mai mult, ai reușit să îi faci să și aplice, campania a avut succes. Acest element al relevanței candidaților este extrem de important pentru că duce la scurtarea timpului necesar închiderii unei poziții. Și cu cât poziția se închide mai rapid, cu atât scad costurile efective ale procesului de recrutare.

Q. Care sunt perspectivele de dezvoltare a diviziei de digital marketing în cadrul eJobs Romania?

A. Față de 2021, în 2022 am reușit să dublăm atât numărul de clienți, cât și bugetele investite de aceștia. Și mai important decât atât este rata de succes a acestor campanii, care, în 2022, a fost de 97%. Datele din primele două luni ale acestui an ne arată că reușim să menținem același ritm de livrare.

Q. Care este timpul mediu de ocupare a unei poziții sau de acumulare a unui nr suficient de mare de candidați prin intermediul unei campanii digitale

A. Aproximativ 70% din clienți au desfășurat campanii pe o perioadă de o lună de zile. Dar, în funcție de numărul de poziții deschise (am avut clienți cu 30-40 de poziții deschise în același timp), o campanie poate fi menținută și pe parcursul unui an întreg.

Q. Cum a evoluat divizia de digital marketing în ultimii doi ani? Câți clienți investesc în campanii digitale?

A. Ratele de creștere sunt de peste 100% de la an la an, de când am lansat acest produs, în 2019. Este un produs încă nou pentru piata de recrutare, dar care a dat rezultate rapid și care a fost adoptat foarte ușor de companii. Evoluția lui a venit în cascadă și, cumva, piața a dictat preluarea sa într-un ritm atât de dinamic. Mai ales în acest context, în care rămâne dificil să găsești candidații potriviți, sunt puțini angajatorii care își mai permit să folosească doar metodele tradiționale de recrutare. Cumva, toată lumea știe că, odată pierdut trenul vizibilității, este foarte greu să recuperezi și să reintri în vizorul candidaților. În acest moment, avem peste 30 de campanii de recrutare digitalizată în medie într-o lună. În 2022, am avut în medie aproximativ 25 de campanii pe lună, pentru peste 100 de companii care au apelat la acest tip de produs.

