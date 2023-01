(P) Tot ce vrei sa stii despre trusoul de botez personalizat. O amintire de neuitat

Un prim moment pe care atat parintii cat si apropiatii copilului si-l amintesc mereu este botezul. Acest eveniment religos este unul plin de incarcatura emotionala care ramana de obicei mult timp pe buzele parintilor, nasilor si invitatilor. Tocmai din acest motiv, ca nas va trebui sa te asiguri ca totul iese cat mai bine.

Momentul botezului este cel in care bebelusul devine crestin. Iar intregul ritual este plin de incarcatura emotionala. Cel mic este mai intai scufundat in cristelnita la biserica ceea ce semnifica spalarea pacatului stramosesc. Apoi este sters si imbracat de nasi in haine festive noi urmand sa fie si miruit de catre preot.

De ce lucruri vei avea nevoie in timpul botezului? Este necesar un trusou pentru bebelus?

In mod cert, preotul cu care deja ai discutat pentru mult asteptatul eveniment, te-a anuntat deja care sunt obiectele absolut necesare pentru botez, insa, pentru a te asigura ca vei avea tot ce trebuie, probabil vrei sa consulti si alte surse.

Exista cateva lucruri, indispensabile pentru desfasurarea evenimentului si anume: panza de mir, prosopul pentru bebelus si prosopul pentru preot, fasa de botez, sticla pentru mir, sapunul si desigur, un set de haine cu care cel mic va fi imbracat spre finalul ceremoniei.

Toate aceste obiecte sunt absolut necesare si pot fi gasite sub forma de pachet complet. Mai exact intr- un trusou de botez personalizat, un pachet cu obiecte necesare la slujba de crestinare. Cu toate ca personalizarea este optionala, in ultimii ani tot mai multi nasi aleg sa imprime un mesaj preferat si personal pe obiectele principale de botez.

Conform traditiei, trusoul se cumpara de catre nasii copilului, desi ei pot tine cont de preferintele parintilor, dupa o discutie cu acestia. Trusoul reprezinta o amintire minunata pentru parinti, dar si pentru cel mic, atunci cand va creste. Iar pentru ca evenimentul acesta este doar "despre el", un trusou personalizat, ar face totul inedit, de neuitat!

Trusoul este alcatuit din obiecte indispensabile pentru desfasurarea evenimentului. Si, daca iti doresti ca pozele de la botez sa fie minunate, un trusou special, cu tematica unitara si personalizat va face ca obiectele sa se potriveasca unele cu celelalte, dar si cu gusturile parintilor.

De ce sa personalizezi trusoul si ce mesaj ai putea scrie ca trusoul sa fie inedit?

Fiindca este un moment unic si memorabil, ar fi pacat sa nu il imbunatatesti si mai mult si sa il faci sa fie mai emotionant. Doar gandeste-te ce senzatie de bucurie te-ar cuprinde de fiecare data cand ai vedea trusoul personalizat cu numele copilului pe care l-ai botezat sau cu un mesaj frumos, dupa ani de zile de la botez! Aceasta bucurie este inmiit mai mare pentru parintii copilului si chiar pentru cel caruia alegi sa-i devii parinte spiritual.

Trusoul bebelusului nu este doar ceva de moment, ci urmeaza a fi pastrat de catre parinti, in amintirea importantului eveniment. Cu cat va fi mai special trusoul, cu atat mai frumos va fi botezul si pozele ce urmeaza a fi facute. Tocmai de aceea, personalizarea trusoului este ceva ce ar trebui luat in calcul de catre nasi.

Idei de mesaje imprimate pentru trusoul de botez personalizat

Intrebarea care se pune insa in continuare este ce anume pot scrie nasii pe obiectele din trusoul bebelusului? Am stat de vorba cu reprezentantii magazinului online Annebebe si am aflat care sunt preferintele nasilor.

"Cei mai multi aleg personalizarea cu numele si data evenimentului. Apoi mesajele de genul "De astazi sunt crestin" sau "Cu drag din partea nasilor" sunt foarte solicitate.

O urare speciala este aceasta:

Ingerasii sa iti puna

Colo sus, o vorba buna

Sa cresti mare, Sanatoasa

Sa fii buna si frumoasa!

Atunci cand clientii doresc personalizarea unui trusou pot alege din pagina de comanda toate detaliile: ce culoare sa aiba broderia, pe ce obiecte ale trusoului sa fie imprimat mesajul (pe fasa, panza de mir, prosop), un gand deosebit. Produsele se personalizeaza in atelierul nostru in termen de 7 zile."

Astfel de mesaje ce vor fi imprimate pe obiectele trusoului amplifica de obicei intensitatea evenimentului si dragostea pe care cei prezenti i-o poarta bebelusului. De aceea, cuvinte precum "Nasii te iubesc!" vor "lasa urme" inca de la inceput, in viata celui mic.

Personalizarea trusoului iti permite sa alegi o gramada de mesaje pline de semnificatie. Asa ca, nu te opri la nume, ci fii cat mai inventiv! Daca esti nas, gaseste un mesaj care sa ii faca pe parintii copilului sa isi dea seama cat de mult il iubesti pe cel mic si cat de in serios intentionezi sa-ti iei rolul de parinte spiritual! Si ceilalti invitatii vor fi impresionati de gestul tau si de modul in care te-ai pregatit pentru a-ti intra cat mai bine in rolul de nas sau nasa de botez.

