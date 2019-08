Poliţiştii din Galaţi care au ignorat o minoră plină de sânge riscă să fie demiși

Poliţiştii din Galaţi care au ignorat-o pe fata de 14 ani plină de sânge riscă să rămână fără loc de muncă. Ministrul de Interne spune că cine a greşit trebuie să plece acasă. Unul dintre şefii Direcţiei pentru Protecţia Copilului şi-a dat demisia.

Medicii legişti nu au stabilit încă dacă fata a fost sau nu violată.

„Nu e permis, nu e acceptabil să vezi astfel de imagini în care doi agenți nu catadicsesc să coboare din mașină, în condițiile în care un copil plin de sânge are nevoie de sprijin. Lucrul acesta nu poate fi acceptat. Cei care au greșit pleacă acasă. Nu este rabat de la acest principiu” , a declarat Ministrul interimar, Mihai Fifor.

Dacă diferenţa de vârstă dintre persoana cu care s-a intretinut actul sexual si autor nu este mai mare de trei ani, fapta nu se pedepseste. În vechea formă a Codului penal, pentru infracţiunea de act sexual cu minor pedeapsa era cuprinsă între 3 şi 10 ani de închisoare.

Familia tânărului de 15 ani are planul făcut. „O imbracam mireasa! Am vorbit deja cu familia, daca ni se da fata. Am inteles ca este in plasament. Dar la mine traieste foarte bine!”