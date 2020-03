Poluare din București, cauzată de un accident ecologic! Gabriela Firea cere ajutorul președintelui Klaus Iohannis

"Am transmis deja o adresă către preşedintele României şi către CSAT, în care am descris şi în termeni tehnici şi administrativi ceea ce s-a întâmplat în Bucureşti în 1 şi 2 martie, în seara de duminică spre luni, şi am transmis rugămintea de a se analiza situaţia gravă din municipiul Bucureşti în cadrul unei şedinţe a CSAT.

Populaţia trebuie să fie protejată şi nu ajută la nimic dacă responsabilii şi decidenţii de la Guvern aruncă responsabilitatea dintr-o parte în cealaltă. Sunt convinsă că preşedintele se va implica şi cu siguranţă vom afla care este poluatorul", a spus primarul în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul PMB.