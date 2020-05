E uimitor cum s-ar fi infectat cu Covid bătrânul care a dansat în curtea spitalului și nepoata sa: "Cred că luat virusul de pe bani. Am dus mâna la ochi, la nas"

Alături de bunic a ajuns la spitalul din Târgu Cărbunești, județul Gorj, și nepoata, ambii depistați pozitiv cu Covid-19. Au fost infectaţi chiar înainte de Paşte. Bărbatul crede că a luat virusul de pe banii schimbaţi la o casă de schimb valutar din Motru.

"N-am avut mănuşi, am numărat banii acolo, i-am numărat de două ori. Am stat pe fotoliu, am numărat banii de două ori. I-am băgat în portofel, am venit acasă, i-am mai numărat şi aici. Am pus mâna la ochi, am pus mâna la nas", a mărturisit omul.