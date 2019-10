Poveștile de dragoste pe care le-a trăit Mihai Constantinescu. ”Micile lui escapade au şubrezit relaţia noastră. Totul creştea frumos, dar a fost distrus”

Cântăreţul Mihai Constantinescu a fost căsătorit cu Mihaela Constantinescu, pe care a cunoscut-o la o nuntă, după cum a povestit ea, într-un interviu din 2010. Cei doi au divorţat în 2003, iar ea a dat vina pe o altă femeie.

„Am trăit o iubire ca-n poveşti, sinceră şi pasională, nu ne doream altceva decât să fim împreună. Şi eram. Mergeam cu el la toate spectacolele, în turnee, eram nedespărţiţi. Dacă mergeam la cuşetă, ne înghesuiam în acelaşi pat doar ca să fim mai aproape. M-a iubit mult şi a demonstrat-o în cele mai speciale moduri“, declara Mihaela Constantinescu.

Fosta soție a lui Mihai Constantinescu a povestit şi cum s-a „şubrezit“ relaţia celor doi, amintind de „escapada“ cântăreţului cu artista Anastasia Lazariuc: „Micile lui escapade au şubrezit relaţia noastră. În clipa în care iubeşti şi te simti iubit, toată lumea e a ta. Singurul regret este că nu am avut niciodată curajul să am un copil. La început am amânat pentru că amândoi aveam proiecte profesionale şi apoi au trecut anii, relatia noastră s-a răcit (…). Începusem să-l înţeleg şi să-l accept aşa cum era, totul creştea frumos, dar a fost distrus de nimeni alta decât Anastasia Lazariuc. Ea a pus capăt familiei noastre, iubirii noastre, visurilor noastre“.

Totuși, ulterior, Mihaela Constantinescu i-a fost alături artistului. „Faptul că oamenii pot să păstreze relații frumoase este minunat. Ce poate fi mai frumos? Avem o apariție într-o gară și o dispariție în altă gară. Între timp trebuie să fim buni, înțelepți, înțelegători”, spunea el, în 2009, la „Acces Direct”.