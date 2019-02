Înmormântări fără coroane funerare! Preoții vor să interzică aranjamentele florale mortuare

Preoții din Lugoj au început o adevărată campanie împotriva coroanelor funerare, prin care încearcă să-i determine pe credincioși să nu mai cumpere aranjamentele florale pentru înmormântări.

La mai multe capele din Lugoj au fost instalate anunțuri prin care oamenii sunt îndemnați să vină la înmormântare doar cu o floare, iar restul banilor pe care i-ar fi dat pe o coroană funerară să fie dați familiei celui decedat.

Conform pressalert.ro, preoții lugojeni au început deja să convingă masele de credincioși că banii dați pe coroanele de flori reprezintă o risipă financiară, iar pentru biserici, înseamnă mai mulți bani cheltuiți pentru serviciile de salubritate.

„Inițiativa aceasta am avut-o de acum 2-3 ani, însă e foarte greu. Aici trebuie să lucrăm cu mentalitatea omului, adică să îl convingem. Eu am spus și la întâlnirile noastre, nu putem lua o măsură radicală, să punem pază la cimitir. Sunt și cetățeni care vin din alte părți și nu au cunoștință de intenția noastră. Trebuie să lămurim oamenii, să vorbim cu ei în permanență. Eu le-am spus și în biserică, la botez sau la cununie când mergem ca invitați venim cu plicul cu bani, iar la înmormântare cheltuim pe coroane din plastic ce se aruncă. Am văzut înmormântări și cu peste 100 de coroane, ori dacă socotim câți bani s-au cheltuit pe acestea, vedem că am fi putut ajuta cu mulți bani familia aflată la necaz”, a declarat P. On. Părinte Ioan Cerbu, protopopul Lugojului.

Pe lângă inutilitatea coroanelor mortuare, preoții subliniază și faptul că acestea sunt confecționate din plastic, materiale care nu sunt biodegradabile și produc multe deșeuri, iar în anotimpul cald, riscul producerii incendiilor este foarte crescut.