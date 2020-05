Președintele CJ Vaslui refuză cu vehemență masca: "Nimeni nu mă poate obliga să mă prostesc și eu"

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), a fost avertizat, joi, de reprezentanţii PNL Vaslui cu privire la faptul că încalcă legea, după ce acesta a refuzat să poarte mască de protecţie la şedinţa ordinară a CJ, iar unii dintre consilierii PSD au procedat la fel, potrivit Agerpres.

De ce a refuzat să poarte mască?

"Am făcut afirmația asta foarte clară că nu voi purta mască pentru că nu am convingere că masca e vreun panaceu pentru bolile care circulă prin lumea asta. Am avut decența să păstrez distanța față de cei care purtau mască. Nu mai aduc în discuție că există propunerea ca vorbitorii care păstrează distanța de doi, trei metri, să nu poarte masca", spune Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui.