Primele declarații publice ale iubitei lui What's Up. „M-am speriat. Îmi pare rău că am sunat la poliție”

„Noi de ceva vreme avem niște divergențe personale. El are o perioadă foarte grea, a avut un an foarte greu, iar eu în ultima perioadă am început să obosesc să îl susțin. Ne-am certat, a venit la mine, ne-am certat. A ieșit pe hol, ne-am certat. A venit înapoi, ne-am certat. N-am mai rezistat, când l-am condus la lift, a împis ușa și mi-a prins degetul. M-am speriat și am sunat la poliție pentru că nu știam ce să fac. Îmi pare rău că am sunat poate trebuia să mai am răbdare. În momentul acela am simțit că nu mai pot și asta am făcut.” , a explicat iubita artistului.

„Aveam sentimenul că nu se mai calmează și nu știam ce să fac. Nu a fost violent cu mine, era violent verbal, vorbea foarte tare și nu mă lasă să vorbesc.” , a adăugat aceasta.

Iubita artistului a explicat că totul a fost o neînțelegere, mai ales ce s-a întâmplat cu poliția. „Era foarte supărat că l-a lovit foarte tare, era foarte nervos pe chestia asta.” . Aceasta a adăugat că nu știe dacă cântărețul l-a mușcat pe unul dintre polițiști.

Cei doi nu au specificat dacă mai formează sau nu un cuplu, ci doar că au probleme și că încearcă să le repare. „Îi pare rău că a exegerat și nu a avut grijă de mine. Chiar cred că are un suflet mare și foarte bun, toți greșim.”